Prvi derbi prvakov prvi domači resni test za zeleno-bele

Maribor avt, Koper avt, Celje avt, a ima še eno priložnost. Takšna je evropska resnica o slovenskem klubskem nogometu v novi sezoni, ki bo ta konec tedna dobila tudi prvi ligaški vrhunec z derbijema evropskih tekmecev – preživelih zeleno-belih in Celjanov v Stožicah ter poražencev Mariborčanov in Koprčanov v Ljudskem vrtu.

Po evropski zaušnici, bolje rečeno nokavtu, je vprašanje le, kdo bo trenerju vijoličnih Tugberku Tanrivermišu zabrusil, da je šarlatan in »nakladač«. Ali pa je zgolj mož s posebno nalogo v Ljudskem vrtu, kjer bodo tudi navijači slej ko prej uvideli, da z afriško kolonijo in s tujimi »talenti« brez vijoličnega srca in duha ne gre.

Zdelo se je, da je pri zeleno-belih vse narobe. A še zdaleč ni tako, kot bi lahko bilo. Moč domačih in tujih dosedanjih tekmecev je bila bolj tako, tako. Celjani bodo merilo, najbrž še bolj za Jorgeja Simãa kot za igralce. Albert Riera res ni šel »čez« AEK, ampak tudi s slabšo podobo so vidne njegove igralne zamisli.