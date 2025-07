Neuvrstitev v konferenčno ligo bi bila neuspeh

V nadaljevanju preberite:

Uvodni Olimpijin šprint v sezono je za Delo komentiral športni direktor Goran Boromisa. Po hitrem slovesu od kvalifikacij za ligo prvakov proti Kairatu se z nizom treh zmag in neodločenim izidom v Andori, ki je potrdil napredovanje v 3. kolo kvalifikacij za konferenčno ligo (prva tekma bo že v četrtek v Stožicah), kažejo znaki izboljšanja.

Olimpijina krvna slika ni najboljša. Zakaj?

Ni alibi, ampak naša največja težava so poškodbe. Dva dneva pred prvo tekmo s Kairatom smo izvedeli, da Matevž Vidovšek ne bo nared še dva, tri mesece. To nas je presekalo. Iskali smo rešitve na tržišču in je nismo našli. Ampak v Matevžu Dajčarju imamo velik potencial za prihodnost. V tem času so se poškodovali ali so že bili poškodovani še Dimitar Mitrovski, Antonio Marin, Jošt Urbančič, Alex Tamm, Jurgen Celhaka, Peter Agba. Kljub kritikam smo v prvenstvu dosegli dve zmagi in v Evropi ostajamo v igri za preboj v KL.