Prvič po oktobru Ajdovci ujeli plen na tujem

Nogometaši Primorja so v četrtem poskusu sezone, tokrat na tujem z 1:0 (Murillo, 49.) vendarle premagali Radomlje, tako da je Olimpija ostala edina ekipa, proti kateri ji ni uspelo zmagati. Ajdovci – do te gostujoče zmage so prišli prvič po oktobru lani, so bili na tekmi, ki ni odločala o pomembnih rečeh, vse do vodstva boljši tekmec.

Tako je Primorje že na začetku prvega dela prevzelo prevlado na sredini igrišča, prvo priložnost pa so imeli vendarle Radomljani. Po kotu se je v kazenskem prostoru v ugodnem položaju znašel Nino Kukovec – pred tem je dosegel tudi gol iz nedovoljenega položaja, a je zgrešil žogo.

Na drugi strani sta s streli od daleč zagrozila Ishaq Rafiu in Niko Rak, domači vratar je imel Samo Pridgar kar nekaj dela. Domači adut Andrej Pogačar je že na začetku drugega dela spet preslabo streljal za spremembo rezultata, do nje pa je vendarle prišlo v 49. minuti.

Primorje je izvedlo lepo akcijo, Kolumbijec Roger Murillo, ki je v igro vstopil v drugem polčasu, je sam pritekel pred Pridgarja in prek njega poslal žogo v mrežo. V nadaljevanju so domači vendarle zaigrali napadalneje, imeli nekaj priložnosti, a so se vse prevečkrat znašli v ofsajdu. Tako so jim sodniki razveljavili dva gola.

V 75. minuti bi lahko Murillo bržkone že odločil zmagovalca, spet je sam prišel pred Pridgarja, ga tudi preigral, a je po njegovem strelu gol rešil Žan Žaler.

Domači rezervist Nemanja Milojević je dosegel enega od golov, ki so jih sodniki razveljavili, v 87. minuti pa bi lahko regularnega. Toda ni izkoristil velike napake tekmecev, neoviran je streljal mimo gola, tako da je zadnja priložnost za izenačenje splavala po vodi.

{embed_sofascore}

Standings provided by Sofascore

{/embed_sofascore}