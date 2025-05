V Stožicah je Olimpija poskrbela za ljubljansko veselico

V nadaljevanju preberite:

Dolgo so steklenice piva in penine ohlajene čakale na potrditev lovorike v 1. SNL, a nogometašem Olimpije ni in ni šlo. »Dati bomo morali več od sebe,« so pred sobotnim popoldnevom zagotavljali v taboru zmajev in nalogo opravili z odliko. S petardo v mreži Radomelj so v klubsko zbirko dodali še osmo zvezdico in nato na zelenici nacionalnega štadiona dolgo slavili z navijači, ki so lepo napolnili tribune. Olimpija bo pokal za prvaka dobila naslednji konec tedna v Stožicah, sezono bodo zaključili proti Bravu.

»Cilj je izpolnjen, čez dve leti se nihče več ne bo spomnil, da smo prvenstvo skoraj zakockali,« je po tekmi odleglo mlademu reprezentantu iz vrst Olimpije Marku Brestu. Po nekaj minutah je bilo jasno, da si Ljubljančani novega spodrsljaja ne bodo privoščili. Rekonvalescent Marcel Ratnik je ob zmedi v kazenskem prostoru izbral odličen trenutek za prvi gol v sezoni, zmajem je padlo z ramen breme in že ob polčasu (2:0) so v Stožicah vsi razmišljali le še o zadnjem žvižgu.