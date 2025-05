Olimpija v Stožicah koraka k naslovu

Blizu, zelo blizu so nogometaši Olimpije naslovu državnega prvaka v tej sezoni prve lige. V postavo se je vrnil kapetan Marcel Ratnik, gledalci v lepo polnih Stožicah pa pričakujejo, da bo Ljubljančanom danes vendarle uspelo priti do zmage, s katero bi razblinili vse dvome o državnem prvaku. Naproti jim stojijo Radomlje.

Danes ob 17.30 se bosta pomerila še Primorje in Mura, jutri pa tekme Domžale – Bravo (15.00), Nafta – Celje (17.30) in za konec kroga Koper – Maribor (20.15). Olimpija upa, da se bo jutri zvečer namesto s tekmo na Bonifiki raje ukvarjala s slavjem in šampionsko penino.