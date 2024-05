PSG osvojil 15. pokalni naslov

Nogometaši Paris Saint-Germaina so francoskemu državnemu naslovu prvaka dodali še pokalnega. Parižani so v finalu v Lillu premagali Lyon z 2:1. Za PSG je to 15. pokalna lovorika.

V 107. izvedbi pokalnega tekmovanja sta PSG zmago zagotovila zadetka Ousmana Dembeleja v 22. in Fabiana Ruiza v 34. minuti. Za Lyon, ki ima v svojih vitrinah pet pokalnih lovorik, je zadel Jake O'Brien v 55. minuti.