Real Madrid v težavah, če bo Hrvat odšel

Hrvaški nogometaš Luka Modrić je eden od sedmih nogometašev madridskega Reala, ki lahko v januarskem prestopnem roku odpre pogajanja z drugimi klubi za morebiten prestop drugam. Gre za nogometaše, ki jim bo pogodba s kraljevim klubom potekla 30. junija 2023, ob Modriću pa so to še Karim Benzema, Toni Kroos, Nacho Fernandez, Marco Asensio, Dani Ceballos in Mariano Diaz.

Modrić je nezamenljiv za trenerja Carla Ancelottija

Pol leta pred iztekom pogodbe bodo dobili pravico do pogajanj (tudi) z drugimi. Španski dnevnik As je posebej podčrtal prihodnost hrvaškega vezista, ki je 9. septembra dopolnil 37 let. »Modrić bo resda odšel v 'pokoj', ko mu bo to sporočilo njegovo telo. Ta čas se zdi, da želi igrati naprej, navsezadnje je po Katarju zavrnil tudi slovo od reprezentance.

Modrić je nezamenljiv za Realovega trenerja Carla Ancelottija. Na obzorju sta resda Jude Bellingham in Enzo Fernandez, toda gotovo lahko oba delujeta pod Modrićevim patronatom, dokler se Hrvat ne upokoji. Modrić bi moral za tak scenarij podaljšati pogodbo še za eno leto, toda za zdaj je še ni. Če se to ne bo zgodilo, bodo sledili žalostni dnevi za Real in nogomet,« so zapisali pri španskem časopisu.