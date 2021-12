Real ne sprejme pojasnil Uefe: Presenetljivo, obžalovanja vredno ...

Potem ko je na ponovljenem žrebu osmine finala lige prvakov madridski Real namesto tekem z Benfico dobil spektakularna obračuna s Paris Saint-Germainom, je bilo le še vprašanje časa, kdaj se bo kraljevi klub odzval v izjavi za javnost. Španski mediji so ves ponedeljek poročali o veliki jezi predsednika Florentina Pereza in sodelavcev, ki so že tako na bojni nogi s predsednikom Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandrom Čeferinom.

Realovcev pojasnila Uefe niso prepričala, oglasil se je tudi direktor institucionalnih odnosov, legendarni nogometaš kluba Emilio Butragueño.

»Bilo je presenetljivo, obžalovanja vredno in zelo težko razumljivo, glede na to, da je žreb spremljalo na milijone navijačev in ves športni svet,« je dejal Butragueño. »V isti sapi se v ta obračun podajamo z resničnim vznemirjenjem, zavedajoč se, kaj to tekmovanje pomeni za klub in naše navijače. Zavedamo se tudi, kako težki tekmeci nas čakajo in kako kakovostne igralce imajo, a prepričani smo, da bo ekipa prikazala izvrstni predstavi. Prepričan sem, da bosta tekmi odlična spektakla za to igro in navijače, upam pa, da bomo napredovali in zavzeli naše mesto na žrebu četrtfinala.«

Dodatni argumenti za superligo?

Dogodke so analizirali tudi pri vedno dobro obveščenem radiu Cadena SER. Znani radijec Antoni Daimiel je menil, da bi žreb bolje izpeljal tudi kakšen pisarniški delavec oziroma bloger, medtem ko je njegov kolega Antonio Romero opozoril na možnost, da je vse skupaj povezano tudi z nasedlim projektom superlige, katere prvi obraz je (bil) aprila ravno predsednik Reala.

»Uefi ni v interesu, da v svet pošlje podobo, ki škoduje Realu. Ljudje bi si lahko mislili, da so to dodatni argumenti za ustanovitev superlige,« je menil Romero. Na ponovljenem žrebu se je z Uefo (in Realom) seveda poigrala tudi usoda, če bi kraljevi klub dobil kakšnega »lažjega« tekmeca, medijski vihar seveda niti približno ne bi bil takšen kot v tem trenutku, ko je že jasno, da nas februarja oziroma marca čakata spopada dveh favoritov za končno zmago z nekdanjim kapetanom Reala Sergiom Ramosom, ikono Barcelone Lionelom Messijem, Kylianom Mbappejem, Neymarjem, Angelom Di Mario, Marcom Verrattijem, Karimom Benzemajem, Vinicusom Juniorjem, Luko Modrićem, Tonijem Kroosom, Thibautom Courtoisom, Gianluigijem Donnarummo (ali morda še enim dolgoletnim realovcem Keylorjem Navasom) na čelu ...