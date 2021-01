Real pripravljen plačati Alabi 10 milijonov evrov na leto

V Angliji in Nemčiji se je z 2. januarjem odprl zimski prestopni rok. Med zelo zaželenimi nogometaši je branilec Bayerna, ki se mu poleti izteče pogodba, po poročanju Marce pa so se zanj najbolj ogreli pri madridskem Realu.28-letni Avstrijec je od leta 2008 nepogrešljivi član bavarskega velikana, zanj je odigral 404 tekme in mu pomagal do številnih uspehov, med drugim do devetih naslovov nemškega prvaka in dveh evropskih naslovov.Nemci so Alabo želeli zadržati v svojih vrstah in mu ponudili tedensko plačo v višini 200 tisoč evrov, vendar pa je nogometaš zavrnil to ponudbo.Zanj vlada izjemno zanimanje med nogometnimi velikani. V svojih vrstah si ga želi tudi 13-kratni evropski prvak Real Madrid, ki je po informacijah Marce nogometašu že ponudil štiriletno pogodbo z letno plačo 10 milijonov evrov.Madridčanom bi Alaba prišel še kako prav, saj se odlično znajde tako na položaju osrednjega branilca kot levega bočnega branilca, predstavljal pa bi dolgoročno zamenjavo za 34-letnega kapetana, ko bi se ta odločil zapustiti klub.