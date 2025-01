Real se je zavihtel na vrh, Simeone se ne strinja z Oblakom

Nogometaši madridskega Reala so izkoristili spodrsljaja Atletica in Barcelone ter se s štirinajsto zmago povzpeli na vrh španskega prvenstva. Na svojem štadionu so v 20. kolu la lige premagali Las Palmas s 4:1. Čeprav so gostje povedli v 26. sekundi tekme, je Real Madrid že v prvem polčasu postavil stvari na svoje mesto. Kylian Mbappe je v 18. minuti izkoristil najstrožjo kazen, v 33. minuti je Brahim Diaz zadel za 2:1, Mbappe pa je tri minute za tem dosegel še svoj drugi gol.

V soboto sta najhujša tekmeca Real Madrida izgubila oziroma zgolj remizirala. Atletico Madrid je izgubil 0:1 pri Leganesu, Barcelona pa je z Getafejem iztržila 1:1. Real Madrid ima na vrhu razpredelnice dve točki prednosti pred Atleticom, Barcelona na tretjem mestu pa zaostaja 7 točk. Kataloncem se je na tretjem mestu pridružil Bilbao, ki je pri Celti Vigo slavil z 2:1.

Zanimiv odziv Atleticovega trenerja Simeoneja

Še bolj zanimiv je bil odziv Atleticovega trenerja Diega Simeoneja na šokanten poraz Madridčanov. Na vprašanje, ali lahko razpleti takšnih tekem oddaljijo Atletico od naslova, je odgovoril v svojem slogu. »Kaj pa vem? Tistega leta, ko smo osvojili prvenstvo, smo izgubili tudi proti Levanteju ... Drugo leto, ko smo zmagali, pa smo izgubili proti Almerii. To je nogomet. Lahko zmagamo in izgubimo proti komerkoli, ker je nogomet zelo težak. Španski nogomet je lep, obstajajo ekipe, ki tekmujejo zelo dobro, ki igrajo najboljše, izgubile so pet tekem in morda ne bi smele izgubiti nobene.«

Diego Simeone in Jan Oblak po eni od tekem. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Nato so mu novinarji povedali, da je prvi Atleticov vratar Jan Oblak dejal, da je ekipi primanjkovalo moči. Simeone se je odločil, da bom javno razrešil tovrstne dileme: »Ne, to ni res. Sploh ne delim tega mnenja. Mislim, da nas je krasila ustrezna energija, razpoložljivost. Nisem videl pomanjkanja moči ali energije.«