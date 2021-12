Zaradi velikih napak bodo žreb lige prvakov ponovili

Evropska nogometna zveza (Uefa) je potrdila, da bo ponovno izvedla žreb osmine finala lige prvakov. Za napako so okrivili programsko opremo, ki je gostiteljem žreba svetovala uporabo napačnih kroglic. Gostitelj finalne tekme v Sankt Peterburgu in nekdanji ruski reprezentant Andrej Aršavin je namreč kot drugi par izžrebal spopad španskega Villarreala in angleškega Manchester Uniteda, ki pa sta se merila že v skupinskem delu. Sledila je tudi napaka pri žrebanju tekmeca za madridski Atletico, saj je v bobnu manjkala kroglica Man. Uniteda oziroma je bila tam kroglica Liverpoola, s katerimi se Madridčani prav tako ne bi smeli pomeriti. Žreb bodo ponovili ob 15. uri.

»Zaradi tehnične težave s programsko opremo zunanjega izvajalca, ki uradnikom svetuje, katere ekipe se lahko pomerijo druga z drugo, se je zgodila bistvena napaka pri žrebu osmine finala Uefine lige prvakov. Zaradi tega je žreb neveljaven in se bo v celoti ponovil ob 15. uri po srednjeevropskem času,« so zapisali pri Uefi.

Tudi v drugem poskusu Ronaldo proti Messiju?

Največ sreče sta imela, vsaj na papirju, Real Madrid in Manchester City, ki jima je Aršavin namenil tekmi z Benfico oziroma Villarrealom. Ravno na štadionu Benfice je Real seveda s trenerjem Carlom Ancelottijem osvojil deseto evropsko krono leta 2014. Njihovega takratnega tekmeca Atletico z Janom Oblakom bi po zdaj že razveljavljenem žrebu čakala veliko težja naloga na obračunu z münchenskim Bayernom, spet pa bi se pomerila Salzburg in Liverpool, a seveda prvič v izločilnih bojih in prvič tudi z napadalcem slovenske reprezentance Benjaminom Šeškom v vrstah bikov. Evropska velikana bi se morala udariti v Milanu oziroma Amsterdamu, saj je Aršavin skupaj izžrebal tudi kroglici Interja (Samir Handanović) in Ajaxa.

Portugalski prvak Sporting bi moral gostiti Juventus, branilec naslova Chelsea pa je med štirimi možnimi tekmeci dobil na papirju najlažjega – francoskega prvaka Lille. »Bomba« žreba je tako sledila povsem na koncu, saj je združil Manchester United in Paris Saint-Germain, kluba Cristiana Ronalda in Lionela Messija.

Nosilci bodo prve tekme igrali v gosteh, povratne pa doma. Datumi so 15., 16., 22. in 23. februar ter 8., 9., 15. in 16. marec 2022.