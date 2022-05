Realov večer presežkov

Madridski Real je že slaba dva tedna v šampionskem stanju in se skozi prvenstvene tekme pripravlja le še za zadnje in najpomembnejše dejanje sezone, finale lige prvakov, 28. t. m., v Parizu, kjer se bo pomeril z Liverpoolom. Odlična forma in sproščenost se odražata tudi na igrišču, saj so »beli« na domačem štadionu v 36. krogu s 6:0 premagali Levante. Slednji je tako dva kroga pred koncem prvenstva ostal tudi brez teoretičnih možnosti, da ohrani prvoligaški status.

Vinicius Junior je pri visoki zmagi varovancev Carla Ancelottija dosegel trojček golov (45., 68., 83. minuta), medtem ko je kapetan hrvaške reprezentance Luka Modrić zbral trojček podaj.

Slavljenec je bil tudi najboljši Realov nogometaš Karim Benzema. Z golom je na večni lestvici strelcev kraljevskega kluba na drugem mestu ujel Raula Gonzaleza s 323 goli. Pred njima je le Cristiano Ronaldo s 450.

Villarreal je v večrajšnjih tekmah v gosteh s 5:1 porazil Rayo Vallecano. Za rumeno podmornico je dvakrat zadel Alfonso Pedraza (3., 88. minuta).

Prepričljiv je bil tudi Real Sociedad, ki je s 3:0 premagal Cadiz. Ta je kljub porazu na 17. mestu prvenstvene lestvice, ki še zagotavlja obstanek v primeri. Levante ima na 18. šest točk manj, poleg tega je slabši tudi na medsebojnih tekmah, tako da zanj ni več rešitve.