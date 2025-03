Realova dnevna vstopnina višja od proračuna Olimpije

Evropska nogometna zveza Uefa je pred kratkim objavila finančno poročilo za leto 2024, v katerem je obelodanila tudi podatke klubov z največjimi prihodki od prodanih vstopnic na domačih tekmah. Pri tem v povprečju največ za vsako domačo tekmo dobi madridski Real, in sicer 7,4 milijona evrov, so poročilo povzeli tudi pri Sky Sportu.

Na drugem mestu je Paris Saint Germain s 7,3 milijona, pri čemer gre izpostaviti, da imajo Parižani tudi povprečno daleč najdražje vstopnice. Povprečna cena karte za obisk domače tekme PSG znaša 137 evrov.

Tretji po prihodkih od kart za vsako tekmo je Arsenal s 6,1 milijona, med deseterico so še Tottenham, Bayern, Manchester United, Barcelona, Liverpool, Manchester City in Milan.

Po povprečni ceni vstopnice Parižanom s 118 evri sledi Barcelona, Real in Arsenal sta v tem pogledu tretja s 102 evroma.

V sezoni 2023/24 je po podatkih Transfermarkta od vstopnic Real Madrid skupno dobil 185 milijonov evrov, kar je sicer le del od skupno več kot milijarde Realovih prihodkov v omenjeni sezoni. PSG je drugi po skupnem zaslužku z vstopnicami s 168 milijoni, Arsenal 153, Bayern 131, mejo sto milijonov so presegli še Manchester United (129), Tottenham (123), Barcelona (116) in Liverpool (108).

Številke glede zaslužka na tekmo v slovenski ligi so – tudi zaradi manjših stadionov – neprimerno nižje. Zgolj za primerjavo velja omeniti, da je po podatkih uradne strani Prve lige Telemach povprečna cena vstopnice v prvi slovenski ligi 8,3 evra.

V to so vštete običajne in otroške vstopnice ter tiste v predprodaji, ne pa sezonske in Vip-vstopnice. Povprečen obisk v tej sezoni na tekmo je 1427 gledalcev, kar pomeni, da bi v teoriji vsak slovenski prvoligaš od vstopnic na vsaki domači tekmi od vstopnic dobil po 12.000 evrov.

V povprečju najvišje cene imajo v slovenski prvi ligi Primorje, Nafta in Celje, ki računajo povprečno po 10 evrov na tekmo, najdražje običajne vstopnice za odrasle pa imata s po 15 evri na tekmo Primorje in Maribor.