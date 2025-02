Znan najbolj plačan športnik preteklega leta, brez žensk med stoterico

V vrhunskem športu ostaja razkorak med spoloma izrazit – tako na igrišču kot na bančnih računih. Lestvica največjih športnih zaslužkarjev, ki jo je za leto 2024 objavil Forbes, kaže, da med stotimi najbolje plačanimi športniki na svetu ni nobene ženske.

Največ je zaslužil Cristiano Ronaldo, ki mu je igranje v Savdski Arabiji prineslo rekordnih 260 milijonov dolarjev prihodkov.

Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je zasedel 11. mesto med košarkarji in 34. med vsemi športniki. V letu 2024 je zaslužil skupno 55,1 milijona dolarjev, od tega 40,1 milijona dolarjev z igranjem v ligi NBA, dodatnih 15 milijonov dolarjev pa z oglaševalskimi in sponzorskimi pogodbami.

Drugih Slovencev med stoterico ni bilo.

Seznam petdesetih najbolje plačanih športnikov na svetu za leto 2024

Moški monopol med športnimi milijonarji

Ronaldo je z 215 milijoni dolarjev plač in bonusov ter dodatnimi 45 milijoni zunaj igrišča gladko prehitel konkurenco. Drugo mesto je s 153,8 milijona dolarjev zasedel košarkarski zvezdnik Steph Curry, tretji pa je boksarski šampion Tyson Fury s 147 milijoni dolarjev prihodkov.

Cristiano Ronaldo je zasedel prvo mesto s precejšnjo prednostjo. FOTO: Reuters

Na lestvici sledita Lionel Messi (135 milijonov) in LeBron James (133,2 milijona), kar potrjuje trend, da so najvišje plačani športniki tisti z dolgoletnimi karierami in globalno prepoznavnostjo.

V letu 2024 je skupni zaslužek stotih najbogatejših športnikov znašal 6,2 milijarde dolarjev, kar predstavlja 14-odstotno rast glede na prejšnje leto. Od tega je 4,8 milijarde dolarjev prišlo iz plač in nagrad, preostalih 1,4 milijarde dolarjev pa iz sponzorskih pogodb.

Savdski denar je pomembno vplival na lestvico, saj so rekordne pogodbe v tamkajšnji nogometni ligi in boksarskih dogodkih v Rijadu močno dvignile prihodke nekaterih športnikov.

Ženske športnice daleč za moškimi kolegi

Kljub vse večji priljubljenosti ženskih športov nobena športnica ni dosegla meje, ki bi jo uvrstila med sto najbolje plačanih športnikov. Najvišje uvrščena ženska, ameriška teniška zvezdnica Coco Gauff, je zaslužila 30,4 milijona dolarjev – kar je manj od zadnjega moškega v stoterici, ki je prejel 37,5 milijona dolarjev.

Coco Gauff je najbolj plačana športnica na svetu. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuterse

Gauffova je v letu 2024 osvojila več prestižnih naslovov, med drugim zmagala na zaključnem turnirju WTA in postala olimpijska nosilka zastave za ZDA, kar je še povečalo njeno prepoznavnost. Kljub temu njeni prihodki še vedno močno zaostajajo za moškimi kolegi.

V preteklosti je Naomi Osaka in Sereni Williams kot edinima športnicama uspelo preseči 50 milijonov dolarjev letnih prihodkov, a takšni primeri ostajajo izjema, ne pravilo.

Gledanost narašča, finančni vložki ne

Zanimanje za ženske športe strmo narašča. Finale ženskega ameriškega univerzitetnega košarkarskega prvenstva preteklo leto je imel višjo gledanost kot moški finale, prav tako najboljši nogometni in košarkarski nogometni ligi v ZDA podirata rekorde.

Izjemno se je povečala gledanost ženske ameriške profesionalne košarke. FOTO: Wendell Cruz/Reuters

Toda kljub rasti priljubljenosti se finančne razlike ne zmanjšujejo. Televizijske pravice, sponzorske pogodbe in nagradni skladi so v moških športih večkrat višji kot v ženskih ligah, kar se neposredno odraža v zaslužkih športnic.