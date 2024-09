Robustni branilec z diplomo se je preselil v operativne strukturte

»Vrnil sem se domov, čeprav v drugačni podobi,« je na družbenih omrežjih sporočil nekdanji italijanski nogometni reprezentant in legenda Juventusa Giorgio Chiellini. Na igrišču nepopustljivi borec je okrepil belo-črne vodstvene strukture, potem ko je lansko leto pri 39 letih sklenil igralsko kariero v ZDA pri Los Angeles FC. Chiellinija so v klubu dali položaj vodje nogometnih institucionalnih odnosov in bo neposredno pod izvršnim direktorjem Mauriziem Scanavinom. Chiellini je bil v obdobju igralske kariere tudi »priden študent«, saj je z odliko diplomiral iz poslovne administracije na Šoli za menedžment in ekonomijo Univerze v Torinu.

»Navdušen sem nad novo avanturo, zavedajoč se odgovornosti, ki jo prinaša. Komaj čakam, da z enako strastjo, kot vedno, prispevam k temu, da Juventus popeljem proti novim ciljem,« je še dodal 40-letnik s 15-letno kariero v Juventusovem dresu in 561. nastopi. Za Azzurre je v Livornu rojeni evropski prvak iz leta 2021 zbral 117 tekem in je na seznamu igralcev z največ reprezentančnimi nastopi na petem mestu.