Nov šok za Šeškove mestne tekmece

Pri tretjeuvrščeni ekipi minule sezone angleške nogometne premier lige, Manchester Cityju, še ne bodo mogli računati na vezista Rodrija. Igralec je zaradi poškodbe kolenskih vezi izpustil večino prejšnje sezone, brez njega City ni ubranil naslova v premier ligi.

Španski vezist je bil skorajda celotno minulo sezono zunaj pogona zaradi poškodbe križnih vezi. Devetindvajsetletni španski reprezentant, dobitnik zlate žoge leta 2024, si je nato prejšnji mesec v porazu Cityja proti savdskemu Al-Hilalu na svetovnem klubskem prvenstvu v ZDA poškodoval dimlje.

»Rodri okreva, vendar se je hudo poškodoval na zadnji tekmi proti Al-Hilalu. Trenutno trenira in v zadnjih dveh ali treh dneh je boljši. Upajmo, da bo morda med reprezentančnim premorom, ki se bo začel septembra, resnično v formi. Upajmo, da bo na tekmah pred tem lahko igral nekaj minut, vendar je pomembno, da ga ne bodo bolele mišice, ker ne želimo, da bi se vrnil poškodovan. Poskušali bomo, da se temu izognemo, zadnja dva ali tri dni trenira z nami in to je dobro,« je dejal trener Cityja Pep Guardiola.

Trenutno trenerji Cityja skrbijo tudi za Phila Fodna in Matea Kovačića, da se bosta vrnila v formo, oba igralca pa sta se pridružila Rodriju, ki bo izpustil pripravljalno tekmo na Siciliji. City se bo naslednji konec tedna v svoji uvodni tekmi premier lige pomeril z Wolverhamptonom. Njegov mestni tekmec Manchester United se je okrepil s slovenskim zvezdnikom Benjaminom Šeškom. Prvi mestni derbi bo že 14. septembra pri Cityju.