Guardiola: Ni mi všeč, a tako je, če si trener Manchester Cityja

Če bi osem najboljših in najbogatejših klubov v Evropi zasedlo prvih osem mest v prenovljenem formatu Uefine lige prvakov, se ne bi mogli med seboj srečati do četrtfinala. Toda v nogometu na srečo ni tako enostavno. Le kako je lahko po osmih tekmah Lille pred Real Madridom in Bayernom? Le kako je lahko Brest pred Juventusom in Manchester Cityjem? Žoga je okrogla in takšne so tudi kroglice, ki so v žrebu play-offa združile velikana Real Madrid in Manchester City. Nekdo ne bo videl osmine finala.

Prav bizarno je bilo videti, kako se slavni trener Pep Guardiola veseli osvojitve 22. mesta po zmagi proti Clubu Brugge. Pred Cityjem je zares krut spored. V nedeljo bo gostoval pri Arsenalu, zatem 8. t. m. v pokalu FA pri Leyton Orientu, po prvi tekmi z Realom bo igral z Newcastlom, po povratni pa z Liverpoolom.

