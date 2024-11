Rodriju ovacije in čestitke, potem šokanten potop

Pri Manchester Cityju so si sobotni večer zamišljali nekoliko drugače, kot se je zgodil. Prvi del nogometnega spektakla na stadionu Etihad je bil slavnostni: španski zvezdnik in eden od simbolov angleških serijskih prvakov Rodri, ki je zaradi poškodbe že zaključil sezono, se je navijačem predstavil z najprestižnejšo žogo na svetu – zlato žog. Zaslužil si jo je po kontroverznem izboru novinarjev pod okriljem nogometnega časnika France Football. Po letu 2008 in Cristianu Ronaldu je bil prvi nogometaš, ki je igral v najmočnejšem klubskem prvenstvu na svetu.

Parada plesa pa se je ob prvem sodnikovem žvižgu začela spreminjati v polomijo brez primere. Takšne, kot jo redko doživlja Pep Guardiola. Najboljši trener na svetu, ali vsaj najizvirnejši, je nemočen opazoval Tottenhamov šov, ki se je končal pri štirih goli. Gostujoči trener Ange Postecoglou je žarel.

»Pomembno je razumeti, proti komu smo igrali,« je dal pomen zmagi Avstralec.

City je izgubil že peto zaporedno tekmo v vseh tekmovanjih. Nepojmljivo! V 12. kolu angleškega nogometnega prvenstva se je končal niz tekem brez poraza na domačem terenu, ki je trajal skoraj dve leti, od decembra leta 2022. V vsakem polčasu so Londončani zabili po dva gola, v prvem je bil strelec rojstnodnevni (28 let) slavljenec James Maddison, v drugem pa še Pedro Porro in Brennan Johnson.

Guardiola še nikoli ni izgubil pet tekem zapored. Na igrišču je bila podoba drugačna in v skladu z moštvi, ki jih vodi Katalonec, ter razmerjem moči: City je imel 58-odstotno premoč v posesti žoge, sprožil je 17 strelov, gostje le sedem, a dovolj za štiri gole.

In še, Tottenhamov zvezni igralec Yves Bissouma je novi rekorder premier league po hitrosti prejetega rumenega kartona. Potreboval je le 14 sekund za prekršek nad Philom Fodnom in za sekundo »izboljšal« rekord Sadia Maneja. Sreča v Cityjevi nesreči je, da je zadržal drugo mesto. Tekmeci so le bliže, vodilni Liverpool, ki jutri gostuje v Southamptonu, pa lahko jutri pobegne za osem točk.