Ronaldinho in slavna Argentinka burila duhove

Življenje nekdanjega nogometnega zvezdnika Ronaldinha zunaj igrišč je bilo vselej razburljivo in polno kaotičnih trenutkov. Pred dnevi je bil v središču pozornosti, ker so ga »zasačili« z 72-letno Gracielo Alfano, v sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih letih priljubljeno manekenko. Toda šlo je le za fotografijo na Instagramu, na kateri sta bila skupaj, a so jo rumeni mediji oplemenitili takoj, ko je Alfana objavila še krajši video svojega prhanja.

»Srečala sva se v hotelskem lobiju in se fotografirala pred dvigalom,« je pojasnila Argentinka, ki je fotografijo s slavnim nogometašem naslovila »z idolom«. Domišljija njenih in Ronaldinhov oboževalcev je bila le prevelika. »Video pod prho je opravila ena od hotelskih deklet. Bil je čudovit, zato sem ga objavila,« je pojasnila Alfanova, ki je v Južni Ameriki veljala za »seks simbol«.

Toda tudi za 44-letnega Brazilca se bo čez nekaj mesecev začelo novo obdobje. Njegov sin, 20-letni Joao Mendes, in njegova srčna izbranka, 25-letna vplivnica Giovanna Buscacio bosta postala starša. Tudi Ronaldinhov sin je bil član Barcelone, a je lansko leto zapustil mladinsko akademijo in prestopil k drugoligašu (Championship) Burnleyju.