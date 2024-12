Salah igralec, Slot trener meseca

Egipčan je nagrado za najboljšega igralca meseca v premier ligi prejel šestič, pred tem eno v letu 2017, dve leta 2018, eno v letu 2021 in nazadnje oktobra lani. Sedaj mu manjka samo še ena nagrada, pa se bo izenačil s Harryjem Kanom in Sergiom Aguerom, ki sta nagrado osvojila večkrat kot kdorkoli drug v zgodovini Premier League.

Medtem je Arne Slot nagrado za najboljšega trenerja v prvi angleški ligi prejel prvič, na drugem in tretjem mestu sta po glasovanju končala Fabian Hurzeler in Gary O’Neil. Slot je šele četrti nizozemski strateg, ki je osvojil to nagrado, pred njim je to uspelo Eriku Ten Hagu, Ronaldu Koemanu in Martinu Jolu. »Zmeraj je dober občutek, ko prejmeš tako nagrado, saj to pomeni, da si veliko zmagoval. Velik delež k našim predstavam prispevajo tudi naši strokovni delavci ter medicinska ekipa in skupaj iz dneva v dan postajamo boljši,« je trenutno formo pokomentiral Slot.

Redsi so v preteklem mesecu najprej nadoknadili zaostanek in z 2:1 zmagali proti Brighton & Hove Albion, nato so doma z 2:0 premagali Aston Villo, za konec pa so (tudi tokrat po zaostanku) s 3:2 odvzeli tri točke Southamptonu. Na začetku tega meseca so za piko na i ugnali še rivale, Manchester City.