Slot kljub zmagi nezadovoljen s predstavo Liverpoola

Na včerajšnji tekmi nogometne lige prvakov z Girono si je prvouvrščeni Liverpool priigral šesto zmago na šestih tekmah in tako potrdil izjemno formo v začetku aktualne sezone. Na gostovanju pri Kataloncih, ki imajo dva kroga pred koncem uvodnega dela tekmovanja tri točke, je za slavje zadostoval uspešno izveden kazenski strel Mohameda Salaha, a gostujoči trener Arne Slot ni bil zadovoljen z nastopom Liverpoola.

»Če me vprašate o vseh šestih tekmah, sem zelo zadovoljen z vsemi rezultati, zelo sem zadovoljen s tem, kako smo igrali na petih [preostalih] tekmah. Z današnjo predstavo še zdaleč nisem zadovoljen,« je po tekmi dejal 46-letni Slot, ki je vodenje kluba prevzel junija letos. Nizozemskega stratega je na tekmi zmotilo pomanjkanje intenzitete in agresivnosti.

»Če igraš proti ekipi, ki ima tako dobro predstavo o nogometu, ki ve, kako prenesti žogo od zadaj – kot nekatere druge ekipe, s katerimi smo se nedavno srečali, kot sta City ali Real Madrid –, moraš biti intenziven, če jim želiš otežiti delo. Če pa vsakokrat počakaš nekaj sekund, preden pritisneš in če že pritisneš, te zlahka prelisičijo. Potem ti takšna ekipa lahko povzroči veliko težav,« je bil kritičen Slot. »Drugi vidik je bil, da smo bili ob vsaki izgubljeni žogi premalo agresivni, zato so lahko po vsaki odvzeti žogi skoraj vedno prišli do naših vrat, kjer so streljali ali smo jim strel blokirali, nato smo lahko ponovno napadli.«

Dva meseca po poškodbi stegenske mišice se je na zelenice vrnil prvi vratar Liverpoola, Alisson Becker. Brazilec je zbral pet obramb, štiri v prvem polčasu in, kot je dejal Slot, pokazal, zakaj je »najboljši vratar na svetu«.

Alisson Becker je zbral pet obramb. FOTO: Manaure Quintero/AFP

»V šali sem dejal, da so igralci morda želeli preveriti, kako dobro je pripravljen, zato so mu dali toliko dela. Seveda pa to ni bil naš načrt. Danes je znova pokazal, zakaj je bilo tolikokrat rečeno, da je naš prvi vratar,« je Beckerja, dvakratnega dobitnika zlate rokavice angleškega prvenstva, pohvalil Slot. »Upajmo, da bo lahko še naprej nizal takšne predstave. Še bolj si želimo, da bi lahko ostal v dobri telesni pripravljenosti.«

Liverpool v ligi prvakov ostaja nepremagan, v zadnjih dveh krogih pred izločilnimi boji lige prvakov se bo pomeril z Lillom in PSV iz Eindhovna. Z zmago 0:1 se je po številu tekem brez prejetega zadetka izenačil z milanskim Interjem, ki je včeraj doživel prvi poraz, in sicer proti Bayerju iz Leverkusna. Girono, trenutno na 30. mestu, čakata Milan in Arsenal.