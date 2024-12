Po tekmi zasukov v Newcastlu so Arsenal, Chelsea in City korak bližje Liverpoolu

Liverpool, vodilna ekipa angleške nogometne lige, je v 14. krogu pustila točki v Newcastlu, izid tekme preobratov je bil 3:3. Tako se je zmanjšala njegova prednost pred zasledovalci, Chelsea in Arsenal, slednji je dobil derbi proti Manchester Unitedu, zdaj zaostajata sedem točk, City, ki je prekinil črno serijo z zmago nad Nottinghamom, pa devet.

Liverpool je v Newcastlu dvakrat zaostajal, a ko je Mohamed Salah, asistent pri prvem golu Curtisa Jonesa, dosegel dva zadetka, obakrat mu je podal Trent Alexander-Arnold, je bilo videti, da bo domov vendarle odnesel celo kožo. Toda tekma se je končala z remijem, za kar je največji krivec gostujoči vratar Caoimhin Kelleher, ki je po predložku z desne strani napačno ocenil let žoge, to pa je iz težkega položaja z drsečim startom na pravo mesto spravil Švicar Fabian Schär.

Jeremy Doku je potrdil zmago Manchester Cityja. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Če je Liverpool prekinil zmagovito, pa je Manchester City zaustavil črno serijo sedmih tekem brez zmage v vseh tekmovanjih, od tega šestih porazov. Potem ko so se v ekipo vrnili nekateri igralci, ki so nekaj časa manjkali, je s 3:0 premagal Nottingham Forest. Gole so dosegli Bernardo Silva ter povratnika Kevin de Bruyne, ki je bil pri prvem golu asistent, Portugalcu je podal z glavo, in Jeremy Doku. Tekma je vsebovala veliko priložnosti, svoje, ki bi lahko Cityju spet zagrenile življenje, so zamudili tudi gosti.

Učinkovit je bil tokrat tudi Chelsea, ekipa z zaenkrat najboljšim napadom. Zadnjeuvrščeni Southampton je v gosteh premagal s 5:1, 3:1 je vodil ob polčasu, nato pa je z igralcem več v polno zadel še dvakrat. Pet golov so sicer dosegli različni igralci.

Derbi med Arsenalom in Manchester Unitedom v prvem polčasu ni ponudil veliko zanimivega. Domači so bili nevarni s svojim glavnim orožjem, odlično izvedenimi prekinitvami, prav te pa so jim v bolj dinamičnem drugem delu pomagale do dveh golov in zmage z 2:0. Oba gola so dosegli po kotu, obakrat so svoje tekmece presenetili s postavitvijo. Prvega je z glavo dosegel Jurrien Timber, drugega pa kar z zadnjico William Saliba. To je bil prvi poraz Rubena Amorima na klopi Uniteda.

Mohamed Salah je vpisal še dva gola. FOTO: Scott Heppell/Reuters

Zanesljiv je bil Everton, v dvoboju spodnjega dela razpredelnice je s 4:0 ugnal Wolverhampton. Kar dva avtogola je dosegel gostujoči branilec Craig Dawson.

Aston Villa je proti Brentfordu že po polčasu vodila s 3:0, nato pa je popustila, toda gostje več kot častnega zadetka niso dosegli.

Izidi:

Everton – Wolverhampton 4:0 (2:0)

Southampton – Chelsea 1:5 (1:3)

Manchester City – Nottingham Forest 3:0 (2:0)

Newcastle United – Liverpool 3:3 (1:0)

Aston Villa – Brentford 3:1 (3:0)

Arsenal – Manchester United 2:0 (0:0)