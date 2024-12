Kriza Manchester Cityja vedno globlja

Na gostovanju pri torinski stari dami je Manchester City zabeležil drugi poraz v nogometni ligi prvakov. Juventus si je z goloma Dušana Vlahovića in Westona McKennieja v drugem polčasu zagotovil tri točke na tekmi, na kateri so imeli meščani več posesti žoge in več strelov na vrata nasprotnika.

Kljub rezultatski krizi, manchestrski klub je izgubil sedem od zadnjih desetih tekem, gostujoči trener Pep Guardiola verjame v svojo ekipo. »Mislim, da danes ni bilo veliko napak v obrambi. To ni bil razlog [za poraz], na drugih tekmah da, danes pa ne. Velikokrat smo zgrešili zadnjo podajo, ko smo se znašli v polju šestih jardov ali v kazenskem prostoru,« je povedal 53-letni Španec. »Smo najboljši, rad imam svojo ekipo, način, kako igramo, in ta rezultat me ne bosta prepričala v nasprotno.«

Cilj uvrstitev v naslednji krog

»Trenutno nam preprosto ne uspeva. Očitno gre tudi za psihološko težavo,« je prepričan Ilkay Gündogan. Z Nemcem se Guardiola ne strinja: »Seveda je težko. Razen ene ali dveh tekem v tem obdobju, ki nista bili dobri, smo ostale odigrali dobro.«

Tako je Manchester City z zadnjih treh tekem v Uefinem tekmovanju iztržil le točko proti Feyenoordu, proti kateremu so v zadnjih dvajsetih minutah tekme zapravili prednost treh golov. Trenutno so sinje modri z osmimi točkami na 22. mestu, le točko manj ima 25. Paris Saint-Germain, proti kateremu bodo igrali v naslednjem krogu tekmovanja. »Potrebujemo točko, tri točke. Gremo v Pariz, kjer bomo poskušali to doseči, zadnjo tekmo pa bomo igrali doma,« je glede načrtov za uvrstitev v izločilne boje, kamor se uvrsti prvih 24 klubov, povedal Guardiola. V zadnjem krogu rednega dela tekmovanja bo City gostil belgijski Brugge.

Težave manchestrskega kluba s slabo formo se kažejo tudi v domačem prvenstvu, v katerem so na zadnjih šestih tekmah zmagali le enkrat. »Analiziram in uporabim, kar se zgodi na tekmah. Seveda se preizprašujem, v dobrih in slabih trenutkih. V dobrih trenutkih sem bil stabilen, v slabih trenutkih sem bil stabilen. Poskušam najti pot, najti zmago,« je bil po tekmi kljub slabim rezultatom miren španski trener, ki je konec novembra s klubom podpisal dvoletno podaljšanje pogodbe. Ob podpisu je dejal, da ni »želel razočarati kluba«, saj je začutil, da ne more oditi.

Manchester City v angleškem prvenstvu v nedeljo čaka manchestrski derbi in nato gostovanju pri Aston Villi. Za vodilnim Liverpoolom, ki ima tekmo manj, zaostajajo za osem točk.