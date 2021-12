Samir Handanović niza uspehe in tekme brez prejetega gola

Nogometaši milanskega Interja nadaljujejo niz uspehov v italijanskem prvenstvu. V 19. kolu so zmagali še sedmič zapovrstjo, doma so ugnali Torino z 1:0. To je bila že šesta zaporedna tekma, na kateri nekdanji slovenski reprezentančni vratar Samir Handanović ni prejel gola.

Branilci naslova tokrat niso napolnili mreže tekmecev kot v zadnjih dvobojih. Za nove tri točke in potrditev prvega mesta na prvenstveni razpredelnici jim je zadostoval en sam gol, v 30. minuti ga je dosegel Denzel Dumfries. Inter je zadnjo tekmo, na kateri ni zmagal, odigral v 12. kolu, ko se je na milanskem derbiju z Milanom razšel z izidom 1:1. Edini poraz je doživel v osmem kolu, ko ga je premagal Lazio.

Spodrsljaj Napolija

Na lestvici ima štiri točke prednosti pred Milanom, ki je tokrat s 4:2 v gosteh premagal Empoli, pri katerem je Petar Stojanović odigral le prvi polčas, Leo Štulac pa je v igro vstopil v 85. minuti. Spodrsljaj si je na domačem igrišču privoščil Napoli, ki je z drugega mesta padel na tretje. Z 1:0 ga je premagala Spezia, v 37. minuti je Juan Jesus dosegel avtogol.

Lazio je na gostovanju v Benetkah s 3:1 prekosil Venezio, za katero je Domen Črnigoj igral do 67. minute, v 57. minuti pa prejel rumen karton. Brez zmag sta ostali ekipi iz zgornje polovice lestvice, Roma in Fiorentina. Rimljani so s Sampdorio igrali 1:1 na domačem igrišču, Fiorentina pa je enak izid iztržila v Veroni. Bologna je v gosteh ugnala Sassuolo s 3:0.