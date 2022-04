Vijolični v Sežani z najboljšim strelcem za gol več

Dramatična polfinalna dvoboja pokala Pivovarne Union sta bila imenitna popotnica za ligaško nadaljevanje in nedeljski vrhunec 32. kola 1. SNL na koprski Bonifiki: prihaja Olimpija z Robertom Prosinečkim. Vodilni Mariborčani bodo že danes gostovali v Sežani, zadnje dejanje kola bo v ponedeljek v Kidričevem.

Trener Tabora Dušan Kosić je vijoličnim sporočil, da jim ne bo lahko na Krasu. FOTO: Leon Vidic/Delo

Sežana: CB24 Tabor – Maribor (sodnik Roberto Ponis): Po velikem derbiju so si Mariborčani že pripravili šampanjec v hladilniku. Toda prišla je prizemljitev, ki navijače vijoličnih še bolj vznemirja kot nogometni tabor. Pod vprašajem je formula oziroma igralni koncept. Tako kot sta jih igralna previdnost in pragmatizem zavihtela na vrh, jima lahko tudi ukradeta naslov. Oziroma vodilo gol manj (štiri zaporedne tekme so brez prejetega gola) in ne gol več. S prvim strelcem v konici napada Ognjenom Mudrinskim, ki je izpustil tekmo proti Radomljam zaradi lažje poškodbe, bo lažje doseči drugo vodilo. Sežanci so nepopustljivi in še upajo, da lahko na osmem mestu ujamejo Radomljane. Trener Dušan Kosić ima na voljo novinca iz Rusije slavnega priimka, Tina Svena Sušića, nečaka slavnega Safeta Sušića.

Domžale: Kalcer Radomlje – Mura (Martin Matoša): Radomljani mešajo štrene najboljšim. To je opozorilo za Sobočane, ki teoretično še lahko ubranijo naslov, praktično pa upajo na srečen konec s koprskim zmagoslavjem v pokalnem finalu. Četrto mesto bo v tem primeru dovolj, ampak lovijo tretjega, da ne bi trepetali do zadnje sodnikovega žvižga in bili odvisni od drugih.

V izjemni formi gredo Lamin Colley in drugi Koprčani iz bitke v bitke do ... FOTO: Leon Vidic

Ljubljana: Bravo – Domžale (Nejc Kajtazović): Dejan Đuranović je (ali še bo) plačal davek za neposrečeno sezono Domžalčanov. Toda težko mu je naprtiti vlogo glavnega krivca, ker je bilo preveč nesrečnih okoliščin, od poškodb do prodaj in tudi napačnih odločitev mož iz ozadja. Prihodnost naj bi bila znova v rokah šampionskega trenerja Slaviše Stojanovića. Toda pozor, mu lahko nudijo podobno logistično podporo v denarju in ljudeh, kot jo je imel pred petnajstimi leti? Če mu je ne morejo dati, bi lahko tudi priljubljeni Slave naletel na prevelike apetite klubskih selektorjev. Tekma bo le trening.

Koper: Koper – Olimpija (Slavko Vinčić): Bravo, Koper. Razburljiv, srhljiv in srečen, a zasluženo zmagovalen. Konec pokalne bitke s Celjani je potrdil, da so Koprčani že šampioni sezone. Četudi še niso osvojili ničesar, razen všečnih nazivov, da so igralno najboljši in najbolj spektakularni na igrišču. Toda umirjeni trener Zoran Zeljković, ki je res temeljit pri pripravi taktike ter moštva, in nabrušeni igralci želijo več, želijo vse. Čudež bi bil že ena lovorika, potencial imajo za obe, realnost pa je, da se nadpovprečno trošijo in da prej ali slej pride tudi slab dan. Olimpija, ki ni brezskrbna, pričakuje tekmo v vlogi favorita, ker bo sveža in polna moči. S točko bodo Koprčani prihodnjo soboto zadovoljni odšli v Ljudski vrt, brez pa le, če bo v Sežani spodrsnilo vijoličnim. Še poziv koprskim nogometnim privržencem: nogometaši si zaslužijo izdatno podporo.

Spored

Kidričevo: Aluminij – Celje (Dejan Balažič): Celjani so slabi poraženci. Na Bonifiki se je razburjal trener Simon Rožman, toda tudi morda prestrogo dosojena enajstmetrovka v zadnjih sekundah ne spreminja ocene, da so bili solidni Celjani preslabi v napadu. In še enajstmetrovko so zastreljali. Rdeča nit tekme, ki ne odloča o ničemer, je danes za jutri, za naslednjo sezono. Gostitelji sicer še upajo na čudež, da bi ujeli in prehiteli Sežančane.