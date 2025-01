Sanjski finale Barcelona – Real Madrid

V finalu španskega superpokala bosta igrala Barcelona in Real Madrid. Katalonci so v polfinalu premagali Athletic Bilbao z 2:0, Madridčani pa so bili boljši od Mallorce s 3:0. Finale bo v nedeljo ob 20. uri.

Polfinalna para na turnirju v savdski Džedi sta se razpletla po pričakovanjih. Barcelona je v sredo slavila z zadetkoma Gavija in Lamina Yamala, Real Madrid pa si je danes zmago zagotovil z goli Juda Bellinghama v 63. minuti, avtogolom Martina Valjenta v sodnikovem podaljšku ter Rodryga tik pred iztekom časa.

V finalu se bo Real Madrid, ki brani naslov, potegoval za 14. superpokalni naslov, Barcelona pa za petnajstega.