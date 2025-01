Jan Oblak in njegovi žimničarji sanjajo o naslovu

V nadaljevanju preberite:

Kdo bo letošnji španski conquistador (osvajalec)? Ne Južne Amerike, takšnega zlatopohlepnega krvolitja in inkvizicije katoliškega cerkvenega sodišča nočemo več videti v zgodovini. Te ne more izbrisati niti osvojeni kraljevi nogometni pokal. Svojevrstno »krvolitje« je tudi nogomet, sprašujemo pa se, kdo bo letošnji, 94. španski nogometni prvak. Bo to po sezoni 2020/21 in še dvanajstič v zgodovini Atletico Madrid? Več o tem preberite v članku.