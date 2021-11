Sanjski konec tedna sina Svita in očeta Simona

V nadaljevanju preberite:

Sešlarjevi, pri katerih se ves svet vrti okoli nogometne žoge že več kot dve desetletji in nepogrešljivi del družine predstavljajo tudi dame, soproga in mami Nina ter hčeri in sestri Lara in Lina, se veselijo, kot že dolgo ne. Svit je v nekaj dnevih prehodil pot od pekla do raja. S prihodom trenerja Dina Skenderja je obtičal med rezervisti, oče Simon pa je v dobrem mesecu dni Celje iz območja bitke za obstanek popeljal na rob zgornjega dela lestvice in tudi obudil upanje o boju za Evropo.