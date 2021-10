Še peta ločitev Lotharja Matthäusa

Nekdanji nemški nogometni zvezdnik Lothar Matthäus spet polni časopisne stolpce. Seveda ne zaradi žogobrcarskih spretnosti, saj je kopačke že davno obesil na klin, temveč zaradi (ne)spretnosti z lepotičkami. In tudi s soprogrami, saj se je še petič ločil. Na dopustu na grškem otoku Mikonos so ga namreč ujeli z novo spremljevalko, izdana skrivnost pa ni prav nič pogodu njegovi zadnji ženi, Rusinji Anastasiji. Zdaj 60-letni Matthäus je bil pred zadnjim zakonom že poročen z Nemko Silvio, Švicarko Lolito Moreno, Srbkinjo Marijano Kostić in ukrajinsko manekenko Kristino Lilijano Čudinovo, zdaj je tudi Anastasija Klimko že nekdanja.



Zakon s 33-letnico je trajal šest let, nekdanji zvezdnik elfa pa je zdaj, sicer pozno, a iskreno, priznal, da sta ločena že od začetka leta. »Zasebne zadeve je težko dolgo skrivati,« priznava zvezni igralec, ki je blestel pri Borussii iz Mönchengladbacha, Bayernu in Interju. A tudi njegovi prijatelji so presenečeni nad ločitvijo. Svetovni prvak z Nemčijo leta 1990 je bil sicer junija še gost na rojstnodnevni zabavi Anastasije, v začetku septembra sta bila skupaj prisotna na poroki Lotharjeve hčerke.



»Ni bilo prepirov, jeze, niti ni bila vmes druga partnerica. Po ločitvi sva še vedno v prijateljskih odnosih, najbolj pomembno pa je, da gre najinemu sedemletnemu sinu Milanu dobro,« razloži Matthäus, ki ima iz prejšnjih zakonov še hčerki Aliso (zdaj ima 35 let) in Violo (33) ter sina Lorisa (29). Na Mikonosu so ga ujeli z neznano rjavolasko, o njej pa sedemkratni nemški prvak z Bayernom le pravi: »Poznava se komaj nekaj tednov, prezgodaj je še karkoli sklepati. Ne morem vam povedati niti njenega imena.« Anastasija Klimko je jezna, saj so grške fotografije (ne)posredno privedle do razkritja ločitve. »Seveda bi si želela, da se o najini ločitvi ne bi izvedelo na takšen način. A tako se je pač zgodilo,« se tolaži ruska lepotica.



