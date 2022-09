Šeško: Dokazali smo, da nam lahko uspejo velike stvari

Vsi fantje smo se borili do konca, veliko je bilo borbe in tudi osredotočenosti na to, da ne izpadamo v prostoru. Tako kot proti Srbom nas je to nagradilo in mislim, da smo danes dokazali, da lahko delamo velike stvari z reprezentanco,« je po zmagi v Stožicah, potem ko je v 81. minuti zablestel z izjemnim zadetkom za končnih 2:1, za Sportklub povedal Benjamin Šeško.

Najmlajši debitant in strelec v zgodovini slovenske članske izbrane vrste je dosegel daleč najodmevnejši gol v dresu z državnim grbom, potem ko je za izenačenje podal Andražu Šporarju. Ljubljančan in Radečan se očitno vedno bolje ujameta na zelenici, čeprav bo brez nekdanjega člana Olimpije slovenska reprezentanca morala »preživeti« še gostovanje na Švedskem.

»Tudi na treningu vedno, ko igrava skupaj, vse skupaj dobro izpade, res imava dobro povezavo. Upam, da se bo tako nadaljevalo, vedno stojiva tam, kjer je treba,« je dodal Šeško in se že obrnil proti Švedom: »Seveda je potrebno pozabiti to tekmo, ko se zbudimo, mora biti popoln fokus na Švede. Opraviti moramo dobro regeneracijo, da bomo šli nato s polno paro nad Švedsko.«

Šporar: Videlo se je, kako smo si želeli zmagati

To je bil večer napadalcev, potem ko je za vodstvo Norveške v enem prvih napadov drugega polčasa zadel veliki as vikingov Erling Haaland, je Šporar po podaji Šeška izenačil v 69. minuti. Ljubljančan je izpostavil željo po zmagi in užitek igranja pred skoraj nabito polnim domačim štadionom.

»Definitivno je bila pred nami izredno težka tekma, saj smo imeli le dve točki. Ampak pred polnimi Stožicami ... Kljub temu, da so imeli oni nekaj (pol)priložnosti, smo zasluženo zmagali. Videlo se je, kako smo si te zmage želeli, pokazali smo kvaliteto tako spredaj kot zadaj. Na Švedskem nas spet čaka izredno pomembna tekma za obstanek v B-ligi,« je za Sportklub povedal Šporar. Poleg Šporarja bo selektor Matjaž Kek na Švedskem začetno enajsterico moral sestaviti tudi brez vezista Jasmina Kurtića.

Novinarska konferenca po tekmi:

Kek: Vesel, da so fantje v tem dresu doživeli to pozitivno slovensko emocijo

»Lepa in zaslužena zmaga v dobrem ambientu. Čestitke fantom, če jim kdo, jim jaz privoščim, ko jih veseli, zadovoljni ljudje pozdravljajo, da so odigrali pošteno tekmo,« je STA citiral selektorja Keka. »Dosegli so res lepo in zasluženo zmago. Mislim, da smo tiste trenutke, ko trpimo, spravili skoraj na minimum in všeč mi je bil tudi karakter, kako so se pobrali po zaostanku. To so naredili že drugič, da so se vrnili po zaostanku, prvič tudi proti Srbiji. So se pa fantje kljub nekaterim slabšim trenutkom ob koncu hrabro borili in sem zadovoljen. Predvsem zaradi njih sem vesel, da so v tem dresu doživeli to pozitivno slovensko emocijo.«

Norveški strateg Ståle Solbakken je po prvem porazu v letošnjem tekmovalnem letu najnovejšega Uefinega reprezentančnega tekmovanja dodal: »Prvih deset minut so bili Slovenci boljši, mi pa smo potem rasli, imeli vse več nadzora, imeli tudi dober občutek. Tudi drugi polčas smo dobro začeli, potem pa smo preveč tvegali v igri, v kateri je tvegala tudi Slovenija, ki je hotela izenačiti. Mi bi morali biti bolj pragmatični, potrpežljivi, ampak smo prezgodaj šli po drugi gol. Potem pa je bila tekma v obe smeri, pri tem pa se lahko zgodi karkoli. Na žalost nismo zmagali.«