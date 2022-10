Šeško in Haaland vsak v svoj derbi, spopad Slovencev v Solunu

V nadaljevanju preberite:

Navijači slovenske nogometne reprezentance odštevajo dneve do naslednje nedelje, ko bodo v Frankfurtu izžrebali kvalifikacijske skupine za nastop na euru 2024. Po zadnjih uspehih tja pogledujejo tudi selektor Matjaž Kek in njegovi aduti, toda slednji bodo prej sprejeli klubske izzive. Že prvi konec tedna v oktobru je spektakularen in poln derbijev.

Preberite, kako kaže slovenskemu kvartetu v Grčiji, kjer se bodo Jasmin Kurtić, Adam Gnezda Čerin, Andraž Šporar in Benjamin Verbič spopadli med sabo, kaj čaka legionarje v Italiji in kdo ogroža Samirja Handanovića. Ne glede na vse se najbolj dramatičen in napet konec tedna obeta Otočanom.