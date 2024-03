Šeško podajalec, zmaga tudi Oblaku; Nuñez in Foden junaka; Bellingham pordečel

Prvi marčevski teden prinaša nove boje v Uefini ligi prvakov, v kateri bomo dobili prve četrtfinaliste. Le redki pa se v povratne tekme osmine finala podajajo z dobrimi popotnicami. Vsi štirje jutrišnji tekmeci so konec tedna ostali brez zmage v domačih prvenstvih, zalomilo se je tudi madridskemu Realu, ki bo v sredo gostoval pri Leipzigu, enemu redkih evroligašev, ki so iztržili vse tri točke. Pri enem golu rdečih bikov je sodeloval tudi Benjamin Šeško.

Torkova tekmeca Bayern in Lazio (prva tekma 0:1) bosta celila rane, potem ko so Rimljani izgubili doma z 0:1 proti Milanu, Bavarci pa iztržili neodločen izid v Freiburgu (2:2; Tal, Musiala). Bayern izgublja bitko za lovoriko v bundesligi, za Bayerjem iz Leverkusna, ki je v lokalnem derbiju premagal Köln z 2:0, zaostaja za okroglih 10 točk. »Obupnih uvodnih 30 minut za nas, to ni bil Bayern,« je bil razočaran Thomas Tuchel, ki bo po sezoni zapustil trenersko klop in jo morda prepustil Bayerjevemu Xabiju Alonsu, če ga ne bo premamila vrnitev v Liverpool.

Jan Oblak je ubranil pet strelov. FOTO: Ander Gillenea/AFP

Je pa pomembno zmago v lovu na ligo prvakov dosegel Leipzig, ki je zmagal v Bochumu s 4:1, potem ko je zaostajal z 0:1. Pri prvem golu za goste je sodeloval tudi slovenski as Šeško, podajalec pri zadetku Danija Olma. Radečana je v 65. minuti zamenjal Lois Openda in le tri minute pozneje dosegel odločilni zadetek.

Leipzig bo v sredo gostoval pri Real Madridu in lovil minimalni zaostanek. Španski prvaki so imeli razburljivo soboto v Valencii, kjer so v 30. minuti zaostali z 0:2, rešil pa jih je Vinicius Junior (45., 76.). Na igrišče se je po lažji poškodbi vrnil prvi zvezdnik Jude Bellingham, ki pa mu »comeback« ne bo ostal v lepem spominu. Globoko v sodnikovem podaljšku je dosegel gol, ki ni obveljal, saj je sodnik tik pred tem odpiskal konec, čeprav je akcija še trajala. Anglež se ni mogel sprijazniti in je prejel rdeči karton. Trener Carlo Ancelotti mu je stopil v bran.

Jude Bellingham je prejel prvi rdeči karton v Španiji. FOTO: Pablo Morano/Reuters

»Ni žalil sodnika, le v angleščini je rekel, da je bil 'p***' gol',« je povedal Italijan, ki so ga motile rasistične žaljivke navijačev proti Viniciusu. Real ima sicer še vedno lepo prednost pred Girono in Barcelono, sledi Atletico Madrid slovenskega kapetana Jana Oblaka, ki ga prihodnji teden čaka povratni dvoboj z Interjem. Atletico si je opomogel od poraza v polfinalu kraljevega pokala z Bilbaom (0:3, skupaj 0:4) in doma premagal Betis z 2:1, Škofjeločan se je izkazal s petimi obrambami.

Dobre popotnice si ni priigral niti PSG, ki bo jutri branil dva gola prednosti pri Real Sociedadu (ta je izgubil pri Sevilli z 2:3). Parižani so namreč odigrali tekmo brez zadetkov v Monaku. Odmevala je zamenjava glavnega zvezdnika Kyliana Mbappeja ob polčasu. Napadalec, ki naj bi poleti prestopil k Real Madridu, je drugi polčas gledal na tribuni skupaj z mamo in ne s soigralci na klopi.

Darwin Nuñez je zadel v 99. minuti tekme v Nottinhhamu. FOTO: Molly Darlington/Reuters

Junaka Nuñez in Foden

10 točk je prednost Bayerja iz Leverkusna pred Bayernom.

Še najbolj se je iskrilo v angleški premier league. Še vedno zdesetkani Liverpool je potrdil sloves »mentalne pošasti« (mentality monsters), ko je v deveti minuti podaljška z glavo zadel Darwin Nuñez in spravil v ekstazo Jürgna Kloppa. Odkar je Nemec konec januarja napovedal, da zapušča Anfield, so rdeči najprej izgubili proti Arsenalu, nato pa nanizali sedem zmag, osvojili ligaški pokal in ostajajo vodilni v premier league.

Phil Foden je odločil mestni derbi v Manchestru. FOTO: Paul Ellis/AFP

»Če bi mi glede na položaj pred 11 dnevi kdo rekel, da bomo dobili vse štiri tekme, bi mu odvrnil, da je nor. Ne morem verjeti, kaj delajo ti fantje. Alexis (Mac Allister) je bil najbolj miren igralec na igrišču in je v zadnji sekundi dal popoln predložek, zadel pa je Nuñez, ki so ga domači navijači ves čas žalili,« je bil navdušen Klopp, ki ga v četrtek čaka prva tekma pri Sparti v četrtfinalu evropske lige, v nedeljo pa bo na Anfieldu veliki derbi z Manchester Cityjem.

Slednji je danes gostil mestni derbi z Manchester Unitedom in dolgo zaostajal (Rashford 8.), preden je rezultat zasukal Phil Foden (56., 80.), usodo jalovih rdečih vragov (streli 27:2) pa je zapečatil Erling Haaland.