Šeškov in Kamplov Leipzig pod vrh

Slovenska nogometaša Benjamin Šeško in Kevin Kampl sta z Leipzigom v 4. kolu nemškega prvenstva slavila tretjo zmago. Leipzig je bil doma s 3:0 boljši od Augsburga in na lestvici napredoval na tretje mesto. Dortmundska Borussia je tik ob koncu dvoboja prišla do zmage s 4:2 proti Freiburgu in za vrhom lestvice zaostaja za dve točki.

Leipzig je zmagovalca odločil že po slabe pol ure, ko so po vrsti zadeli Xavi Simons (7. minuta), Lois Openda (11.) in David Raum (27.). Do konca dvoboja golov ni bilo več, lepše priložnosti pa so imeli gosti, ki pa iz 16 strelov na gol niso zatresli mreže.

Benjamin Šeško je v igro tokrat vstopil v 64. minuti, medtem ko je nekdanji reprezentant Kampl odigral vso tekmo.

Borussia iz Dortmunda je za razliko od Leipziga do zmage prišla ob koncu dvoboja. Hitro je povedla prek Matsa Hummelsa (11.), nato pa sta globoko v sodnikovem dodatku prvega polčasa za zasuk domačega Freiburga poskrbela Lucas Höler (45+2.) in Nicolas Höfler (45+6.).

V drugem delu je najprej izenačil Donyell Malen v 60. minuti, nato pa je Hummels z drugim golom črno-rumene v 88. minuti povedel v vodstvo. Končni izid je v 92. minuti postavil Marco Reus.