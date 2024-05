Vroči slovenski adut tik pred zdajci odpovedal nastop na EP

Na 26. evropskem prvenstvu v tekvondoju olimpijskega združenja WT, ki ga bo od jutri do nedelje gostil Beograd, se bodo za čimboljše uvrstitve potegovali tudi štirje slovenski reprezentanti. Kot prvi bo na blazine stopil Domen Molj, ki se bo v jutrišnjem uvodnem dvoboju kategorije do 54 kilogramov postavil po robu Azerbajdžancu Sajadu Dadašovu, srebrnemu na lanskih evropskih igrah na Poljskem.

V petek bo naše barve branil Nikolaj Bulatović (do 58 kilogramov), v nedeljo pa se bosta pod slovensko zastavo borila še Lin Kovačič (do 74 kilogramov) in Ivan Trajkovič (nad 87 kilogramov), ki ima s tega tekmovanja že dve kolajni (srebrno iz Manchestra 2012 in bronasto iz Kazana 2018).

V Beograd bi moral odpotovati tudi Patrik Divković (do 87 kilogramov), toda 24-letni Vrhničan, ki si je pred dvema mesecema na kvalifikacijskem turnirju v Sofiji izbojeval vstopnico za poletne olimpijske igre v Parizu, je iz družinskih razlogov tik pred zdajci odpovedal svoj nastop na premiernem prvenstvu stare celine v Srbiji.