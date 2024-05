Madridski Real je znova našel pot iz brezna

Za nogometaše Reala v ligi prvakov nobena tekma ni izgubljena, dokler sodnik ne odpiska konec. Münchenski Bayern je na štadionu Santiago Bernabeu v prvem polčasu zdržal nalet belega baleta, v 68. minuti pa je Alphonso Davies po protinapadu in lepem strelu z desnico utišal madridske navijače. Bavarci so se dobro branili, vratar Manuel Neuer je bil nepremagljiv vse do 88. minute, ko ni uspel ukrotiti žoge, rezervist Joselu pa jo je pospravil v mrežo. Prva tekma v Münchnu se je končala z 2:2, a je na podaljšek v Madridu kazalo le tri minute. Obramba Bayerna si po prvem šoku še ni opomogla, ko je Joselu še enkrat spretno pospravil žogo v mrežo Bavarcev za končnih 2:1. Bayern lahko obžaluje nekaj zapravljenih priložnosti, Real pa je znova dokazal, da je kralj zasukov v ligi prvakov in si zasluženo priigral finalno srečanje z dortmundsko Borussio na Wembleyju 1. junija. N. Gr.