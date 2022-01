Sešlar ostaja pri Olimpiji, Rudonja napovedal korenite spremembe

Glede prihodnosti vezista Svita Sešlarja je bilo v zadnjih tednih precej govora, sploh po epizodi z bočnim branilcem Miho Kompanom Breznikom, ki je brez podpisane profesionalne pogodbe debitiral v članskem moštvu, z januarjem pa postal član državnega prvaka Mure. A Sešlar, omenjalo se ga je tudi v povezavah s Celjem, ki ga je še do nedavnega vodil njegov oče Simon Sešlar, je tik pred 20. rojstnim dnem podaljšal pogodbo do konca sezone 2025/26.

Športni direktor zmajev Mladen Rudonja je na sredini novinarski konferenci v Ljubljani, zaradi zdravstvenih razlogov je manjkal trener Dino Skender, napovedal, da mladinski pogon čaka korenita reorganizacija, in da se nepričakovani odhodi mladih nogometašev v druge klube ne bodo več nikoli ponovili.

Cepljenih oziroma prebolevnikov med igralci je v ekipi Olimpije z današnjim dnem kar 80 odstotkov, po besedah tehničnega direktorja Marina Skenderja gre za najvišji odstotek v Prvi ligi Telemach.

»To je zelo pomembna tema, ki jo moramo zložiti in jo bomo. Je pa dejstvo, da čez noč ne bo šlo, veliko stvari je potrebno narediti na novo. Igralcem moramo kot prvo omogočiti razvoj, nato pa dobiti končni produkt za prvo ekipo. Nimamo še vodje šole, želimo biti zelo previdni in morda si bomo vzeli še kakšen dan ali mesec za premislek. Smo razočarani (zaradi odhoda Kompana Breznika, op. a.). A škoda je že bila narejena s tem, da je v članski ekipi igral brez profesionalne pogodbe, kar se ne sme več zgoditi in se ne bo več dogajalo,« je dejal Rudonja.

Več odhodov kot prihodov

»Moramo zložiti dobro, konkurenčno ekipo. Več bo odhodov kot prihodov, med prihodi gre za tiste, ki igrajo bližje golu. Imeli smo veliko priložnosti na zadnjih tekmah, ki jih nismo realizirali, na tem bo poudarek,« je nadaljeval Rudonja, ki je predstavil tudi prva novinca – srednjega vezista danskega Copenhagna Roberta Mudražijo in še enega igralca s sredine igrišča, dosedanjega člana Osijeka Marina Pilja. Poleg napadalca Marka Futacsa naj bi v naslednjih dneh oziroma tednih klub zapustilo še kar nekaj tujcev, na katere Skender, ki ga je na novinarski konferenci nadomeščal tehnični direktor in brat Marin Skender, s sodelavci ne računa.

Sešlar je sicer doslej za zeleno-bele odigral 27 tekem, v tej sezoni pa se je na 21 tekmah v vseh tekmovanjih po enkrat vpisal med strelce in podajalce, je zapisala STA. Skupaj je v članski konkurenci zbral 34 nastopov, od tega sedem v drugi ligi. Obstoječa pogodba bi Sešlarju potekla po koncu te sezone, velja pa za enega najbolj nadarjenih nogometašev ljubljanskega prvoligaša, ki se mi je pridružil januarja 2019 iz vrst ptujske Drave.