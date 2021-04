Sevilla namesto Bilbaa?

Evropska nogometna zveza (Uefa) je s seznama gostiteljskih mest za evropsko prvenstvo umaknila španski Bilbao, so sporočile regionalne baskovske oblasti in to odločitev označile kot »enostransko«. Od Uefe pričakujejo povrnjena sredstva, ki so jih doslej porabili za pripravo štirih tekem na stadionu San Mames, poroča AFP.



»Ni niti enega razloga, športnega, družbenega ali gospodarskega, za tako odločitev, zagotovo pa ne zdravstvenega, povezanega s širjenjem novega koronavirusa,« so zapisale baskovske oblasti.



Predsednik Španske nogometne zveze (RFEF) Luis Rubiales je že pred tem namignil, da bi lahko namesto Bilbaa tekme EP gostila Sevilla na La Cartuji. RFEF je bila namreč proti ostrim zdravstvenim pogojem baskovskih oblasti za izvedbo tekmovanj, saj bi bilo le malo možnosti za prisotnost vsaj dela gledalcev na stadionu. Med drugim bi morali do 16. junija cepiti 60 odstotkov prebivalcev regije.



Uefa je v ponedeljek pozvala tri od 12 gostiteljskih mest EP, Bilbao, Dublin in München, da jim do petka dostavijo manjkajoče podatke, kako načrtujejo prisotnost gledalcev na tribunah.



Pred tem so Amsterdam, Baku, Bukarešta, Budimpešta, Koebenhavn, Rim, Glasgow, London in Sankt Peterburg potrdili, da bo lahko del navijačev prisoten na stadionih.

