Šimundža ponosen, a tudi jezen: Sodnik je bil najslabši igralec

Mura bo po dveh porazih z graškim Sturmom v play-offu evropske lige igrala v novoustanovljeni konferenčni ligi. V Gradcu je slovenski državni prvak spet dobro začel, a ni uspel doseči ključnega vodilnega zadetka, ki bi po porazu z 1:3 v Murski Soboti vnesel vsaj malce nemira v domače vrste.



Nekaj minut pred polčasom je Sturm za nameček še srečno zadel, ko je morda najboljši posameznik v letošnjem paru Otar Kiteišvili ustrelil z roba kazenskega prostora, žoga pa je spremenila smer in prelisičila nemočnega Matka Obradovića. Zmago Sturma je pred dobrimi 8000 gledalci potrdil še en strelec s prve tekme Jakob Jantscher v 66. minuti.



»Sodnik (Španec Jose Maria Sanchez Martinez, op. a.) je bil najslabši igralec na zelenici. Moja ekipa je dobro začela, žal nismo izkoristili prve dobre priložnosti in nato prejeli nesrečen zadetek,« je po tekmi ORF citiral slovenskega trenerja Anteja Šimundžo. »Za nami je osem tekem na evropski ravni in dobro smo zastopali slovenski nogomet. Ponosen sem na mojo ekipo, na koncu je bil Sturm preprosto boljša ekipa. Zdaj gremo ambiciozno v konferenčno ligo,« je še dodal 49-letni nekdanji trener mestnega tekmeca GAK.

Avstrijci v Evropi spet s kar štirimi klubi

Njegov trenerski kolega Christian Ilzer je proslavljal povratek v skupinski del evropske lige, na kar so pri Sturmu čakali kar deset let. Avstrijski uspeh, ki je izenačil zgodovinski podvig iz minule sezone, ko so v skupinskem delu evropskih tekmovanj prav tako igrali štirje avstrijski klubi, so dopolnili tudi Salzburg (liga prvakov), Rapid (evropska liga) in LASK (konferenčna liga).



»Fantastično se sliši, da smo v skupinskem delu evropske lige. Moramo biti skromni, a uživati,« je dejal Ilzer. »Bila je zrela, inteligentna in samozavestna predstava moje ekipe. Po vodilnem golu smo igrali bolj zanesljivo in lahko bi dosegli še gol ali dva. Nekaj posebnega je, ko lahko po tekmi slaviš z navijači. Veselimo se žreba, a posebnih želja nimamo, želimo si le igrati v skupinskem delu in že razmišljamo o tekmi z Admiro,« je še povedal Ilzer.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: