Sinovi burje v dramatičnem zaključku sezono odprli z zmago

Novo sezono prve slovenske nogometne lige sta v Ajdovščini začela Primorje in Domžale. Domači so po infarktnem zaključku slavili s 3:2 in tako sezono odprli z zmago. Junak tekme je bil Kolumbijec Roger Murillo, ki je črno-rdeče dvakrat popeljal v vodstvo, nazadnje v četrti minuti sodnikovega podaljška, ko je postavil tudi končni rezultat.

Začetek tekme je bil zelo intenziven, a se je ritem igre do prve polovice prvega polčasa nekoliko umiril. V petnajsti minuti je porumenel domači vezist Nik Jermol in čeprav je sodnik Martin Matoša dopuščal precej agresivno igro, je v 41. minuti rumeni karton prejel tudi branilec Jon Ficko, ki je v Primorje prišel prav iz Domžal. V 45. Minuti je domžalski strelski račun nove sezone odprl napadalec Luka Mlakar, ki je po prodoru Luke Dovžana Karahodžića v manjšem kaosu in ob slabem posredovanju domače obrambe prišel do svojega četrtega zadetka v prvi slovenski nogometni ligi.

V 71. minuti je nekaj sekund po vstopu v igro po izjemnem preigravanju sijajen zadetek od daleč dal Edvin Suljanović, ki je v Ajdovščini poskrbel za izenačenje na 1:1. V zadnjih dvajsetih minutah smo videli izjemno zanimiv nogomet, obe ekipi sta igrali napadalno. V 78. minuti je zaradi težav s krči igro zapustil kapetan Domžal Haris Vučkić in obetali smo si razburljiv finale. Sinovi burje so povedli v 79. minuti, ko je pred vrata domžalskega vratarja Roka Vodiška podal rezervist Mirko Mutavčić, Roger Murillo pa je s silovitim strelom zatresel mrežo in na noge dvignil domače navijače.

Roger Murillo je v Primorje prestopil iz kolumbijske Fortaleze. FOTO: ND Primorje

A Ajdovci niso dolgo vodili, v 85. minuti je po odlični podaji Gala Kranjčiča ob dobrem sprejemu žoge z majhne razdalje zadel Hrvat Nikola Burić, ki je dosegel svoj tretji gol v prvi slovenski ligi. V drugi minuti sodnikovega dodatka je imel Mark Šerbec priložnost, da gostom iz Domžal prinese celo tri točke, a njegov strel je končal v bloku ajdovske obrambe.

Žoga se je odbila proti sredini igrišča, kjer je Roger Murillo ob razredčeni domžalski obrambi stekel v protinapad. Do žoge je prišel Suljanović, a je branilec Danilo Malov žogo poslal z igrišča. Zdelo se je že, da so gostje rešili točko, a Haris Kadrić je mojstrsko preigral in z roba kazenskega prostora podal Murillu, ki je še drugič na tekmi premagal vratarja Vodiška ter domače navijače poslal v ekstazo navdušenja.

V dramatičnem zaključku so nogometaši Primorja tako sezono odprli z zmago, zaradi večjega števila danih zadetkov pa so na lestvici prehiteli tudi povratnike iz Kidričevega, ki so v petek z 2:1 pred praznimi tribunami ugnali Radomljane. Ob 20.15 bo ljubljanska Olimpija gostila Muro.