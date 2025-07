Prvi šampionski posladek, štajerski derbi v Ljudskem vrtu

V nadaljevanju preberi:

Ligaško nogometno sezono sta sinoči s tekmo 1. kola odprla Radomlje in povratnik med najboljše Aluminij, a spektakularni povratni tekmi za evropsko ligo in konferenčno v Celju in Kopru sta na najlepši način napovedala 35. slovensko prvenstvo. Ligaški maraton se začenja s prvim derbijem, nedeljskim štajerskim v Ljudskem vrtu, branilka naslova Olimpija bo evropske rane celila v Stožicah proti Muri.

Olimpija potrebuje pomoč – božjo. Kar je pokazala v evropskih tekmah, je skrb vzbujajoče. Ni igre, ni ustrezne selekcije, obramba naslova se zdi Sizifovo delo. Trener Jorge Simao se bo rešil le po čudežu, a prvi mož kluba Adam Delius in njegova operativca direktor Igor Barišić ter športni direktor Goran Boromisa, ki še vedno podcenjuje slovenske igralce, ne morejo čez noč najti novega in predvsem ustreznega trenerja.

Vijolični so močni, kako bodo delovali, bo odvisno od zdravstvenega stanja obeh najmočnejših adutov, 37-letnega mojstra El Arbija Soudanija in 193 centimetrov visokega orjaka Benjamina Tetteha. Če bosta poletje in uvodni del jeseni preživela brez prask, potem velja računati tudi na možnost vrnitve na vrh. Tam se že vidi celjski šef Albert Riera. Jezični Španec z nogometno inteligenco in drznostjo, ki je v ligi ne premore nihče, še največjega nerodneža nauči in prepriča, da zna igrati nogomet.

Bravo za Koprčane, bravo za že »odpisanega« mojstra Josipa Iličića. Bravo tudi za navijače Željezničarja, ki so prav gotovo predramili marsikaterega domačega navijača s »kavča«. Na Bonifiki so sestavili moštvo za velika dejanja. A kot je znano, v podrobnostih se skrivajo šampionske možnosti.