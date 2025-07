Povratniki iz Kidričevega sezono odprli z zmago

Začela se je nova sezona v slovenskem nogometnem prvenstvu. Na uvodni tekmi 1. SNL so Radomlje v Domžalah izgubile z Aluminijem iz Kidričevega z 1:2. V soboto bo državni prvak Olimpija gostila Muro, v nedeljo bo derbi med Mariborom in Celjem.

Po nastopih Celja, Kopra in Olimpije v evropskih tekmovanjih sta domači klubsko sezono z uvodno tekmo novega prvenstva na praznem domžalskem štadionu ob Kamniški Bistrici odprla Kalcer Radomlje in povratnik v elito Aluminij iz Kidričevega. Gostitelji so v peti zaporedni sezoni med elito prvič zaigrali pod vodstvom novega trenerja Jugoslava Trenčovskega, obe ekipi pa tudi v dokaj spremenjeni igralski zasedbi.

Gostje so zadeli v četrti minuti, ko je Nal Lan Koren izkoristil grobo napako domače obrambe po visoki podaji v kazenski prostor, ponovljen posnetek pa je pokazal, da je pri tem igral tudi z roko in izid se ni spremenil. Domači so imeli nato več od igre in povedli v 19. minuti, ko je Filip Kosi po podaji Dejana Jokića s kota nekoliko nesrečno odbil žogo v lastno mrežo.

V 37. minuti je podajo Vokića s prostega strela na desni strani lepo izkoristil Enej Klampfer, žoga pa je po strelu z glavo zletela nevarno mimo desne vratnice Aluminijevega gola. Gostje, brez priložnosti, so izenačili v sodnikovem podaljšku, ko je Nino Kukovec po nepotrebnem v nenevarni situaciji v kazenskem prostoru potegnil za dres Zeljkoviča, prejel drugi rumeni karton, Emir Saitoski pa je zanesljivo izvedel enajstmetrovko.

V uvodu v drugi del je Vokić v 47. minuti nevarno, a premalo natančno izvajal prosti strel s kakšnih 25 metrov. Kljub igralcu manj so bili Radomljani konkretnejši. Jaša Martinčič je bil v dobrem položaju v 59. minuti, Matej Malenšek pa je po hitrem protinapadu v 61. minuti imel pred sabo le še vratarja Matjaža Rozmana, a se izid ni spremenil. V 75. minuti je njegov močan strel v kot preusmeril Ognjen Gnjatić.

Sledile so minute Aluminija. Saitoski je v 67. minuti s kota na desni strani neposredno zadel nasprotno vratnico, štiri minute kasneje pa je po dobrem preigravanju Vida Kodermana v dobrem položaju slabo streljal s 15 metrov. Koderman je bil akter pri zmagi gostov, ko je z desni strani lepo preigral domačo obrambo, podal "jokerju" Barnabasu Tanyiju, ki je štiri minute pred tem vstopil v igro, ta pa je zabil za zmago šumarjev.