Škriniar približal scudetto črno-modrim

Samir Handanović je ohranil mrežo nedotaknjeno. FOTO:

Daniele Mascolo/Reuters

Josip Iličić je v igro vstopil v drugem polčasu. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

Derbi italijanske serie A med nogometaši Interja in Atalante je pripadel gostiteljem iz Milana, za katere je v 54, minuti zadel slovaški reprezentantTo je bil edini gol na tekmi.Slovenski vratarje znova ohranil mrežo nedotaknjeno, premagal ga ni niti rojak, ki je v igro vstopil v drugem polčasu.Inter ima po 26 tekmah že šest točk prednosti pred mestnim tekmecem Milanom in je vse bližje naslovu italijanskega prvaka, na katerega čaka že 11 let. V zadnjih devetih sezonah je bil prvak Juventus, ki s tekmo manj zaostaja 10 točk.Izbranci Antonia Conteja so na lepi poti, da prekinejo serijo stare dame. Na osrednji tekmi kroga so na kolena položili močne tekmece iz zgornje polovice razpredelnice iz Bergama, po zmagoslavju nad lokalnimi konkurenti pa so zadržali tudi lepo točkovno prednost pred najbližjimi sosedi.Iličić je prvi polčas spremljal na klopi za rezervne igralce. V drugem polčasu ga je 63-letni strateg Atalanteposlal na igrišče, ko je zamenjal UkrajincaKonec minulega tedna sta na sceno stopila tudi dva slovenska reprezentanta. Genoaje v gosteh izgubila proti Romi z 0:1, Parmapa je v Firencah igrala neodločeno s Fiorentino 3:3. Nogometaš iz Črnomlja je na tej tekmi dosegel drugi gol za Parmo.