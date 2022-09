Skupinsko nadlegovanje bo imelo težje posledice

Evropska nogometna zveza je sodnike pozvala, naj strožje ukrepajo ob prigovarjanju nogometašev, izzivanju in oblikovanju skupine, ki nasprotuje sodniški odločitvi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »Tega med tekmo nočemo videti,« je tik pred začetkom skupinskega dela lige prvakov povedal vodja sodnikov pri Uefi Roberto Rosetti.

»Moramo varovati svoj ugled in prepričani smo, da so določene oblike obnašanja na igrišču in na klopi ob njem neprimerne,« je še dejal prvi sodnik Evropske nogometne zveze Rosetti.

Ta je napovedal tudi kartone za nogometaše, ki teatralno simulirajo prekršek ob le tesnem telesnem stiku s tekmecem. Sodniki naj bi v bodoče preprečili tudi pozive nogometašev, naj tekmecu pokažejo katerega od kartonov, strožje pa naj bi kaznovali tudi vlečenj za drese. »To je nepošteno in nespoštljivo,« je še dejal Italijan.

Ob enem pa je Rosetti pozval sodnike tudi, naj sodijo s potrebnim občutkom. "Na ravni lige prvakov obstajajo ključni trenutki, ki v delčku sekunde lahko spremenijo potek. Za sodnika je zato pomembno, da dobro prebere tekmo in pravilno razumejo vsebino. Pripravljeni se moramo biti odzvati, sprejemati odločitve, ko so te potrebne, moramo pa biti tudi dosledni.«