San Marino - Slovenija: začenjata Vipotnik in Lovrić (20.45)

Slovenska nogometna reprezentanca je v četrtkovem večeru v Stožicah prikazala marsikaj, predvsem pa je dokazala, da v boju za evropsko prvenstvo 2024 misli resno. Dobre reprezentance proti na papirju slabšim nasprotnikom dosegajo zmage, zlepa ali zgrda, in to je Slovenija proti Severni Irski tudi storila.

Zdaj mora v San Marinu opravljeno delo le še potrditi z zanesljivimi tremi točkami. V Stožicah se današnji gostitelji niso pokazali v slabi luči, do prvega prejetega zadetka so trdno stali v obrambi, tudi danes pa verjetno ne bo velikega števila zadetkov. Tudi zato, ker bo selektor Matjaž Kek v reprezentanco poizkusil vrniti nekaj pragmatičnosti in trdnosti v obrambi, hkrati pa bo z napovedanimi rošadami v postavi priložnost ponudil tudi nogometašem, ki doslej niso dobivali veliko priložnosti.

V prvo enajsterico je namesto Benjamina Šeška uvrstil Žana Vipotnika, ki je zablestel z golom proti Kazahstanu, na sredini igrišča bo na krilu danes priložnost dobil Sandi Lovrić, Petar Stojanović pa se namesto v četrtek slabega Erika Janže vrača v obrambno vrsto. V centralni obrambi je Davida Brekala zamenjal Miha Blažič.

Danes naj bi bil nared tudi rahlo načeti Benjamin Verbič, ki je začutil bolečine v stegenski mišici na ogrevanju pred zadnjo prvenstveno tekmo s Panathinaikosom, zato je tekmo s Severno Irsko izpustil. V San Marino je pripotovala tudi skupina okrog 100 slovenskih navijačev, ki bodo s tribun podprli slovenske reprezentante.

Kazahstan ne blesti, a zbira zmage

Prva tekma v skupini H se ni razpletla po slovenskih željah, Kazahstan je z 1:0 doma premagal Severno Irsko in ostaja zelo resno v boju za nastop na euru, začasno so z 12 točkami skočili na drugo mesto. Tudi tokrat se Kazahstan ni izkazal, Severna Irska je prevladovala v strelih (16:8), a so z zadetkom Maksima Samorodova v 27. minuti vendarle našli pot do vseh treh točk.

San Marino: Slovenija 0:0 (-:-)

San Marino: Benedettini; Franciosi, Rossi, Di Maio; D'Addario, Golinucci, Battistini, Mularoni, Tosi; Vitaioli, Lazzari.

Slovenija: Oblak; Stojanović, Blažič, Bijol, Karničnik; Lovrić, Gnezda Čerin, Elšnik, Mlakar; Šporar, Vipotnik.

Sodnik: Mikola Balakin (Ukr)