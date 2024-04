Slovenke enotne v oceni – šteje le zmaga v skupini

Pred slovenskimi nogometašicami je nov izziv. Po razočaranju v premierni ligi narodov, kjer so kljub smelim napovedim izpadle v ligo C, o motivu varovank selektorja Saše Kolmana ne bi smelo biti dvoma. Skupinski del kvalifikacij za EP 2025 začenjajo v vlogi favoritinj, od katere ne bežijo. »Dokazati moramo, da sodimo ligo višje in osvojiti prvo mesto. Kar bo manj, bo neuspeh,« je jasen Kolman. Prva priložnost za tri točke bo v petek v Šiški, ob 16.30 v goste prihaja reprezentanca Moldavije.

Hibrid med kvalifikacijami za šampionat stare celine in ligo narodov je prinesel zanimiv, a dokaj zapleten tekmovalni sistem. Slovenke bodo kvalifikacije igrale v najnižji ligi C z 19 moštvi, moštva so razvrščena v lige glede na dosežke iz nedavne sezone lige narodov, ki se je za Slovenke razpletla slabo. Na euro je že uvrščena gostiteljica Švica, neposredno na zaključni turnir se bosta prebili tudi prvi dve ekipi iz vsake od štirih skupin v ligi A.

Neuspešne ekipe iz lige A bodo novo priložnost dobile v skupnem play-offu, kjer bodo igrale še najboljše tri reprezentance iz vsake skupine v ligi B in zmagovalke skupin iz lige C (ter dve najboljši drugouvrščeni ekipi). Prek tekem na izpadanje si bo mesto na evropskem prvenstvu zagotovilo še sedem od skupno 16 reprezentanc, ki bodo leta 2025 tekmovale v Švici.

Kaja Eržen je ena od nosilk v igri slovenske reprezentance. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Slovenke lovijo zgodovinsko uvrstitev na veliko tekmovanje v skupini z Moldavijo, Severno Makedonijo in Latvijo. »V tem tednu se pripravljamo na Moldavijo. Pričakujem neugodno tekmo in našo zmago, le to šteje za nas. V tem ciklu kvalifikacij nas zanima le prvo mesto v skupini, tak cilj smo si zadali in do njega bomo na vsak način prišli,« pred odgovornostjo ne beži igralka Fiorentine Kaja Eržen.

Pokazati, da spadajo višje

Foto: Delova infografika

Ob koncu februarja je Slovenija igrala na pokalu Pinatar v Španiji, kjer je izgubila s Finsko (0:1) in premagala Filipine (1:0; Golob), predvsem pa storila napredek v igri, dodaja 29-letna branilka iz Kranja: »V Španiji je bilo veliko dobrih stvari, med seboj smo se povezale, tudi igra na igrišču je stekla. Zdaj moramo to na začetku kvalifikacij še nadgraditi.«

V Športnem parku Šiška jih v petek čaka Moldavija, pravšnji nasprotnik za uspešen začetek lova za evropskim prvenstvom. Zvezna igralka Pariza Kaja Korošec se nadeja, da bodo imele bučno podporo s tribun: »Lepo je začeti pred domačo publiko, upam, da se zberejo v čim večjem številu. Večji del tekme pričakujemo, da bomo imele žogo v svojih nogah in narekovale ritem, gostje pa se bodo branile. Ne spadamo v to ligo, zaslužimo si biti višje, a moramo to dokazati tudi v igri.«

Slovenke bodo morale biti boljše predvsem v napadu, na zadnjih devetih tekmah so dosegle le pet zadetkov in čeprav bodo tekmeci v ligi C nekoliko lažji, bo morala biti realizacija na višjem nivoju. Kvalifikacijski cikel bodo Slovenke nadaljevale v torek v Severni Makedoniji, zmaga v skupini pa bi jim prinesla tudi vrnitev v ligo B v naslednji izvedbi lige narodov.