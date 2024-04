Komu bo spodrsnilo? Liverpool, Arsenal in Manchester City brez oddiha

Angleško nogometno prvenstvo je izjemno nepredvidljivo, sezona 2023/24 v premier league pa ena najbolj izenačenih in dramatičnih. Trije klubi se enakovredno borijo za naslov angleškega prvaka, vsi trije bodo danes in jutri igrali doma. To so Liverpool, Arsenal in Manchester City. Pep Guardiola, trener slednjega, verjame v novo lovoriko, toda opozarja, da klub nima več manevrskega prostora za izgubljanje točk. To pomeni zmago Cityja v derbiju z Villo?

»Do konca je devet tekem, toda forma naših tekmecev nam tega ne dovoljuje. Naše izkušnje ne štejejo prav nič več, šteje le naslednja tekma z Aston Villo. Vsak klub v Angliji igra za 'nekaj', Aston Villa se bori za ligo prvakov in vem, kaj to pomeni za nas,« opozarja Guardiola. »Način njihove igre je odličen, trener Unai Emery je opravil v Birminghamu veliko delo in zgradil spoštovanja vreden kolektiv,« je dodal Guardiola.

Danes: Arsenal – Luton (20.30), Manchester City – Aston Villa (21.15); četrtek: Liverpool – Sheffield U. (20.30), Chelsea – Manchester U. (21.15); vrstni red: Liverpool 67, Arsenal 65, Manchester City 64, Aston Villa (+1) 59.