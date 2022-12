Guardiola bi rad imel še Gvardiola

Hrvaški up Joško Gvardiol je eno od največjih odkritij SP v Katarju, 20-letni član Leipziga je postal tudi eden najbolj vročih igralcev na tržišču in bil lahko postal najdražji branilec doslej.

Kot pišejo hrvaški mediji, se zanj najbolj zanimajo v Angliji, od koder so že prišle tri uradne ponudbe. Chelsea ponuja 90 milijonov evrov odškodnine, Manchester United 95 milijonov in prvak Manchester City kar 100 milijonov in bonuse. Nemški prvak Bayern se je uradno pozanimal o ceni, a ponudbe ni dal.

Joško Gvardiol si je pred 11-metrovkami snel zaščitno masko. FOTO: Suhaib Salem/Reuters

Kot trdi FootMercato, si Gvardiol, v Katarju znan tudi zaradi posebne zaščitne maske, želi v premier league. Nedavno je sicer še podaljšal pogodbo z Leipzigom, a bo težko ostal. Če bo odšel za omenjene vsote, bo prekosil rekord za branilca, ki ga je postavil Harry Maguire, ko je pred tremi leti odšel iz Leicester Cityja v Manchester United za 87 milijonov evrov.

Leipzig je lani odštel zagrebškemu Dinamu 18,8 mio €, tudi pri slednjemu bi si ob prestopu meli roke, saj mu pripada 20 odstotkov od prodaje v tretji klub, kar bi lahko bilo več kot 15 milijonov evrov. Dinamo bi tako na igralcu, ki je zanj v dveh sezonah odigral le 52 tekem, zaslužil skupaj 35 milijonov evrov.

Joško Gvardiol je novi hrvaški junak. FOTO: Hamad I Mohammed/ Reuters

Navijači ManCityja se že spogledujejo z zamislijo, da bi imel trener Pep Guardiola igralca Gvardiola.Igralčev zastopnik Marjan Šišić je potrdil veliko zanimanje, a je skrivnosten. Ne mudi se nam, Joško ima dolgoletno pogodbo z Leipzigom in tam je srečen. Pod trenerjem Marcom Roseom se neverjetno dobro razvija," je dejal. Navijači ManCityja se že spogledujejo z zamislijo, da bi imel trener Guardiola igralca Gvardiola.

Igralčev zastopnik Marjan Šišić je potrdil veliko zanimanje. »Ne mudi se nam, Joško ima dolgoletno pogodbo z Leipzigom in tam je srečen. Pod trenerjem Marcom Rosejem se neverjetno dobro razvija,« je dejal. Hrvaška se bo jutri v polfinalu SP pomerila z Argentino.