Kartonijada dvignila obrvi

Mednarodna nogometna zveza Fifa je po četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva v Katarju med Argentino in Nizozemsko odprla disciplinski postopek zoper obe ekipi, ki jima je glavni sodnik, Španec Antonio Mateu Lahoz, skupaj pokazal kar 18 rumenih kartonov. To je tudi nov rekord svetovnih prvenstev.

Na tekmi, ki so jo odločile enajstmetrovke in v polfinale poslale Argentino, se je kar nekajkrat na tekmi zaiskrilo. Lahoz je po osem rumenih kartonov pokazal igralcem obeh zasedb, Nizozemec Denzel Dumfries je prejel dva (drugega že po koncu tekme), porumenela pa sta tudi selektor Argentine Lionel Scaloni in njegov pomočnik Walter Samuel. »Nočem govoriti o sodnikih, ker te potem kaznujejo. Toda ljudje so videli, kaj se je zgodilo,« je o sojenju dejal zvezdnik Argentine Lionel Messi.

Lahozovih 18 rumenih kartonov je rekordni dosežek, pred tem je bilo največje število kartonov te barve na tekmi na SP 2006 med Nizozemsko in Portugalsko. Na »bitki za Nürnberg«, kot tudi imenujejo omenjeni obračun, je Rus Valentin Ivanov pokazal 16 rumenih, skupaj z rdečimi pa kar 20 kartonov.