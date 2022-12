Ne Messi, ključen je bil sputnik!

V nadaljevanju preberite:

Argentina je torej še tretjič postala svetovni prvak v najpomembnejši postranski stvari na svetu. Kot je že običajno, pa se že pojavljajo znani in neznani, ki si lastijo zasluge za novo krono gavčev. Če verjamete ali ne, oglasili so se namreč Rusi. Ti namreč trdijo, da so argentinski nogometni reprezentanci pomagali do osvojitve krone. Argentinci naj bi namreč na svetovnem prvenstvu v Katarju zmagali tudi zaradi cepiva sputnik V, v sporočilu za javnost piše ruski (državni) sklad za neposredne naložbe.