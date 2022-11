Primerjave z Messijem zgolj za zaslepljence, ki ne razumejo nogometa

V nadaljevanju preberite:

Po presenetljivem porazu s Savdsko Arabijo so navijači argentinskih nogometašev pomislili na Diega Maradono. Danes namreč minevata dve leti od smrti legendarnega asa, junaka svetovnega prvenstva 1986, in mnogi so prepričani, da se je v torek obračal v grobu. Spomnili so se tudi, kako je Argentina na mundialu 1990 klonila na uvodni tekmi s Kamerunom, ki je pozneje izpadel šele v četrtfinalu z Anglijo po streljanju enajstmetrovk, a se nato prebila do velikega finala z Nemčijo.

Kako po torkovem razočaranju odmevajo besede Diega Maradone mlajšega? Koliko otrok njegovega očeta se je združilo v boju za zapuščino? Koliko denarja je zaslužil na igrišču in ob njem z bogatimi sponzorskimi in reklamnimi pogodbami, koliko ga je zapravil z lahkoživostjo, kje vse je zdaj njegovo preostalo premoženje? Komu je želel prepustiti bogatsvo v trenutkih jeze? Kaj otežuje zapuščinski postopek?